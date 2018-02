Un divertido entrenamiento, ya con Feddal

El Betis se ha ejercitado este viernes, poco antes de que Quique Setién ofreciese una lista con novedades, y lo ha hecho entre muchas risas.

La principal novedad ha sido la del regreso de Zou Feddal, aunque también ha estado Junior en una sesión de la que se ha ausentado una vez más Joel Campbell. El costarricense, eso sí, estuvo en la ciudad deportiva avanzando en su recuperación, según informó el club verdiblanco a través de su cuenta de Twitter.

"Campbell está teniendo muy buenas sensaciones en estas últimas dos semanas. Está bastante motivado pero todavía no ha entrado a participar con el grupo. Lo hará en breve. Ha salido a correr un poco al campo y está bastante mejor. No puedo decir un plazo porque no lo sé, pero ya digo que está bastante animado", dijo Setién por la mañana en la sala de prensa.

