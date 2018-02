Así está la enfermería bética

Quique Setién ha hablado en sala de prensa sobre los lesionados de larga duración Joel Campbell y Tonny Sanabria. Además, el técnico ha señalado que aunque Feddal tiene molestias no debería haber ningún problema para que sea de la partida ante el Villarreal.

se incorporó a la entidad de las treces barras al comienzo de temporada, y ya venía arrastrando una lesión que debería terminar de rehabilitar en el club bético. El pasado noviembre se sometió a una artroscopia por su lesión de rodilla, que determinó una más larga recuperación. Sin embargo, el fin de su baja está cerca y podrá incorporarse pronto al trabajo con el equipo: "Campbell está teniendo muy buenas sensaciones las dos últimas semanas. Está motivado, pero aún no ha comenzado a trabajar con el grupo. Estará en breve, aunque no puedo decir un plazo de tiempo. Ya ha salido a correr", ha mostrado Setién esta mañana en rueda de prensa.

Sin embargo, la lesión de Sanabria en su rodilla derecha, similar a la del delantero costarricense, por la que también se operó sometiéndose a una artroscopia, parece ir más lenta: "Sanabria va más lento, como ya sabíamos, e irá para más tiempo".

Por su parte, Feddal ha seguido entrenándose con el grupo a pesar de que sigue teniendo molestias en el tendón de Aquiles. Sin embargo el técnico cántabro ha mostrado que "no va a tener problemas para jugar", aunque reconocía que seguirán trabajando para "ver cómo evoluciona porque no es un problema fácil de solucionar".

Setién también soportará mañana una baja importante, al no poder disputar Joaquín, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. El santanderino, sin embargo, ya tiene planeada la alternativa ante la ausencia del capitán: "Tengo alternativas para Joaquín, pero no lo voy a contar para no dar pistas al rival. No es fácil sorprender hoy día, pero lo vamos a intentar".