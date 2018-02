Setién: "Madrid, Sevilla o Leganés sabían cómo jugamos y les ganamos"

Una vez más, Quique Setién ha tenido que defender el estilo y la filosofía del Betis. El técnico cántabro ha señalado que igual que el Celta sabía cómo hacerles daño, otros equipos como el Sevilla, el Real Madrid o el Leganés también, pero no pudieron: "Los que nos ganan y los que pierden también saben cómo jugamos. El Madrid, el Sevilla o el Leganés lo sabían y les ganamos. Cada vez que perdemos parece que es la manera de jugar. Cuando ganamos eso no lo plantea nadie. Veo a equipos como el Barcelona que si lo analizáis hay cinco o seis acciones de Ter Stegen nos da el balón, una que robamos a Rakitic que casi es gol. Es verdad que en Vigo encajamos un gol por un mal control. Pero en la última acción del partido, la del penalti es una jugada en la que salimos desde atrás. Como más goles encajamos es cuando jugamos en largo. El otro día jugamos mucho en largo y perdimos muchos balones", ha explicado.

Setién también ha dejado claro que trabaja cada día el aspecto defensivo: "Por supuesto que le doy muchas vueltas al tema de los goles encajados. Con un poco de memoria, cuando hemos ganado he dicho que aún había cosas que me preocupaban. Cuando ganamos en Madrid nos había rematado el Madrid siete u ocho veces con posibilidad de hacer gol. Adán estuvo afortunado aquel día. Otros días, con menos nos hacen más goles. Por supuesto que trabajamos en defensa. Metemos muchas horas, analizamos los partidos, trabajamos. Ni nuestros aficionados ni vosotros lo hacéis. Sufrimos una sangría de goles importante y también los metemos. Nos gustaría atacar mejor y defender mejor. Marcar más y que nos metan menos. No hemos conseguido ese equilibrio, pero lo trabajamos y somos plenamente conscientes de esto".

El técnico también ha señalado que no va a cambiar: "Hay gente que me dice que soy cabezón y lo soy. Y vivo del fútbol. Muchos me daban que no iba a comer el turrón y aquí estoy en febrero. Hay gente feliz viendo al equipo en determinados momentos. Respeto totalmente las opiniones de todo el mundo. Lo que no puedo es cambiar de la noche a la mañana. El que cambia genera dudas. Tenemos que mejorar lo que estamos haciendo. Trabajamos para ello, para que esas posesiones de las que se gente se siente orgulloso pasen más veces. Defendiendo hay que ser más agresivos y tener más concentración. Lo trabajamos y se lo decimos a los futbolistas".

Contra el Villarreal, Setién espera un partido muy difícil: "El partido que tenemos mañana es complicadísimo, ante un equipo extraordinario con jugadores que interpretan muy bien el fútbol, con un nivel extraordinario. El coste económico de cada uno de ellos es enorme. Están en muy buena racha y tienen muchos futbolistas en un punto óptimo. Vamos a ver si jugar ante nuestro público nos ayuda a mantener la tensión y la calma. Es uno de los partidos más difíciles que podemos tener. Es un equipo de Champions y con futbolistas buenísimos".