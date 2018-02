Setién valora los fichajes y aclara el 'tema Layún'

Quique Setién ha comparecido esta mañana en la previa del partido contra el Villarreal y ha valorado los tres fichajes realizados. "Las tres incorporaciones que hemos tenido estoy muy contento y satisfecho con ellas. Tanto Rubén, como Loren como ahora Bartra son fichajes con los que estoy satisfecho. Los tres nos van a aportar muchas cosas. Tenemos la incógnita de Loren. A muchos les ha podido sorprender, pero lleva haciendo méritos mucho tiempo para estar aquí. Su bagaje en el tiempo que ha estado aquí le ha dado mucho al Betis. Se merece la oportunidad y que veamos si es capaz de dar el paso de ser un jugador de Primera división".

El técnico ha dedicado elogios al canario: "Aprovecho para decir que Rubén está trabajando muy bien. Me está sorprendiendo por sus ganas y compromiso. Es un futbolista que nos va a dar muchos goles. En cuanto a Bartra, para nosotros va a ser muy importante. Viene con muchísima ilusión y muchas ganas. Antes de firmar tuve una conversación con él y me transmitió sus ganas. Entiende perfectamente lo que hacemos aquí e incluso nos va a ayudar a explicar cosas mejor. Tiene muchísima experiencia. Estoy muy contento".

Bartra ha sido la incorporación más importante de este mercado. "Es un jugador con una relevancia importante. Ha competido a un nivel extraordinario. Ahora mismo no puedo percibir del todo cómo está de forma. Por ganas e ilusión que el entenderá que puede jugar. Me gustaría verlo un poco más. Tengo dudas de si ponerlo de inicio o ir al banquillo. Es uno más para resolver problemas en defensa. Un jugador solo no defiende, defiende un equipo. En acciones concretas él tiene velocidad, calidad y buena lectura del juego en todos los sentidos. No va a ser la mamá de Tarzán. Defender tiene que defender todo el equipo, no sólo la defensa".

Para Setién, no hay dudas de que Bartra irá al Mundial: "Bartra se va a ganar ir al Mundial y se lo va a demostrar a Julen. Lo que propone Julen lo entiende perfectamente. Tiene un central para mucho tiempo".

También le han preguntado por el tema de Layún. Como hemos publicado en ESTADIO, el Betis prefirió centrarse en el fichaje de Bartra, para lo que necesitó todos los recursos disponibles: "Layún era una opción que había, pero que no la concretamos. No nos pareció tan interesante para hacer una propuesta económica. Igual que con otros jugadores al final fue una opción que no consideramos". También habló Setién con Roque Mesa, aunque no ha revelado el contenido de la conversación: "En el tema de Roque, yo a él no le he escuchado. Hemos hablado, pero no voy a hacer público lo que hemos hablado. Él sabe igual que yo lo que hemos hablado".

Tampoco quiso entrar en polémicas con Montella, quien ha declarado que a día de hoy cualquiera elegiría al Sevilla antes que al Betis: "Es la opinión de Montella. Él sabrá por qué lo ha dicho. No voy a entrar en polémicas. Nada que decir".

Setién también ha hablado sobre la renovación de Fabián: "Alguna vez he hablado con Fabián y le he comentado lo que pienso de todo esto. Él lo tenía claro. No es fácil tomar decisiones. Jugadores que parece que se iban a quedar toda la vida en un sitio como cambian. Lo digo por Iñigo y por otros casos que ha habido. Fabián creo que lo ha hecho muy bien. Ha firmado un contrato con el Betis. Para crecer, donde mejor puede hacerlo es aquí. El día que tenga que marcharse a otro sitio porque todo el mundo quiere mejorar y jugar Champions y en Europa, todavía tiene tiempo. Es importante este paso para él y para nosotros. Se ha ganado lo que ha conseguido y lo que tiene. Le felicito por su decisión. Le he dicho, y me equivoco poco, y le he explicado los escenarios que se puede encontrar y con un riesgo de equivoación mínimo. Lo que el vive ahora lo he vivido yo ya".

También ha valorado el gesto de Adán con Sergio Rico: "Yo soy siempre una persona solidaria con todos los que lo pasan mal. Los gestos de solidaridad con alguien que lo pasa mal siempre me han parecido muy convenientes. Porque al final, esto no deja de ser un juego, un deporte. Tenemos que aceptar muchas cosas que no compartimos. Adán ha hecho lo que sentía y me parece bien".