Bartra: "El equipo tiene para estar más arriba"

Al margen del goleador Loren y del lesionado Feddal, el gran protagonista del Betis-Villarreal era el recién fichado Marc Bartra, quien acabó pidiendo el cambio.

"Me he sentido querido, muy cómodo. Llevaba varias semanas sin jugar. Me he encontrado cómodo. Y creo que es un debut muy positivo", comenzó diciendo, antes de referirse a su sustitución: "Son molestias. Solo tres entrenos, me he encontrado muy bien hasta minutos antes del cambio. Sabía que iba a ser difícil aguantar. Calambres de la tensión. Ha salido todo bien".

Su análisis del partido: "Durante el partido sabíamos que iba a ser muy difícil. Aun así, hicimos el 2-0 y con ocasiones de hacer el 3-0, pero al final ellos han metido gol de penalti y por eso hace más valioso estos tres puntos".

Bartra creee que "poco a poco" se va a "sentir más cómodo". "Hay que tener paciencia para que todo vaya mucho mejor. El equipo está para estar más arriba. Poco a poco, ir sumando puntos", concluyó.