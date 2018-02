Loren: "Es un sueño hecho realidad; soy bético desde pequeño"

Ni él mismo habría imaginado un mejor estreno en Primera, con doblete y triunfo de su equipo. Por eso, Loren Morón mostraba su alegría a ras de césped en los micrófonos de beIN Sports. "No lo iba a olvidar ya porque era el debut y llevaba mucho tiempo currándomelo par estar aquí, pero encima hacer dos goles para conseguir el triunfo... pues imagínate. Es un sueño hecho realidad", señaló el delantero, que explicó sus goles: "En el primero he visto que venía un rival, le he pegado y ha entrado por la escuadra. No me lo creía. En el otro he metido la cabeza y ha servido para dar los tres puntos al equipo, que nos lo merecíamos. Mis compañeros me habían visto nervioso un poco en la concentración y todos me han apoyado y me han dicho que iba a marcar. El técnico ha hecho una apuesta arriesgada, me han dado su confianza y qué mejor manera que devolverla con estos dos goles. He sentido una emoción muy grande porque soy bético desde pequeño".