Loren: "Iba para torero, hasta que me puse delante de la vaca y decidí tirar por el fútbol"

Loren Morón es el jugador de moda en el Betis. El club rastreó el mercado en enero en busca de otro delantero, para sustiuir a Sanabria, pero la decisión final, para sorpresa de todos, fue la de ascender al goleador del equipo de José Juan Romero. Y no, no decepcionó en su estreno. Todo lo contrario: el canterano fue determinante, merced a su doblete.

"Es el debut soñado por cualquiera. Renové, me dieron el '16' y Éder, el segundo entrenador, me dijo que jugaba cuando bajé del autobús. Ni me lo creía. Pensaba que estaban de cachondeo. Casi me caigo", comentó ayer Loren en Tiempo de Juego.

"En el primer gol, vi que estaba el tiempo casi cumplido y que había que acabar la jugada. Ojalá todos los tiros me salgan así", comentó el marbellí, quien llegó a Heliópolis hace tres años y medio. "Ojalá pueda hacer la mitad de lo que está haciendo Rubén Castro", deseó. "Iba para torero hasta que me puse delante de la vaca y decidí tirar por el fútbol", desveló finalmente.

Su padre, mientras, explicó una anécdota muy curiosa: "Estaba obsesionado con el traje de luces verde de Jesulín de Ubrique, le tuve que comprar la equipación del Betis y yo jugando en el Sevilla".