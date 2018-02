Bartra o cómo firmar un debut impecable

Uno de los nombres del fin de semana es sin lugar a dudas Loren Morón, pero otro, también por méritos propios, es Marc Bartra. El central catalán debutaba, como el marbellí, el pasado sábado ante el Villarreal, apenas tres días después de ser presentado como nuevo jugador verdiblanco.

Era, en ambos casos, una apuesta arriesgada. En el caso del ex del Borussia de Dortmund, porque llevaba casi dos meses sin jugar un partido completo, concretamente desde el pasado 9 de diciembre, cuando disputó los 90 minutos ante el Leverkusen. Sin embargo, Setién lo incluyó en un once revolucionario, con tres centrales, dos carrileros largos, sin extremos y dos delanteros.

Y la apuesta le salió bien. Junto a Feddal y Mandi, el central consiguió dar consistencia al equipo. Con los tres sobre el campo, Adán mantuvo su portería a cero, la salida de balón desde atrás fue mucho más fluida que en encuentros anteriores e, incluso, con once contra once, el Betis se adueñó de la pelota. Pero, la gran actuación del central catalán no sólo destacó a nivel colectivo, también lo hizo a nivel individual, como corroboran los datos recogidos por la web especializada en estadísticas 'WhoScored'.

Según este portal, Bartra fue el cuarto jugador titular con mayor porcentaje de acierto en el pase, con un elevadísimo 88,4 por ciento, sólo superado por sus compañeros en defensa Feddal (89,4), Barragán (91,2) y Mandi (92,3). Además, el ex del Borussia de Dortmund ganó tres duelos aéreos, el que más de todo el Betis, realizó dos entradas y completó dos despejes. Con todo ello, el jugador de San Jaime dels Domenys acabó su debut como el segundo jugador con mejor valoración (rating) de todo el Betis (7,30), sólo superado por Loren, autor de los dos goles del equipo, que acabó con un 8,46. Por buscarle un pero a su actuación, el central acusó su inactividad en los últimos meses, algo que tiene fácil remedio.