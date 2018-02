Los consejos de Loren padre a Loren hijo.

Loren Morón García, exjugador del Sevilla F.C. entre otros equipos, es el padre de Loren Morón Vizcaíno, delantero canterano del Betis que este sábado debutada en Primera haciendo los dos goles del triunfo ante el Villarreal. El exjugador marbellí, que ahora sigue su carrera en los banquillos, se mostró feliz por el debut de su hijo, y tremendamente agradecido a José Juan Romero, su técnico en el filial bético. "Tengo la gran suerte de compartir lo que he compartido con él, la alegría y todo el cariño que le ha dado a mi hijo. Todavía estoy emocionado porque ha ido tan deprisa... Lo estoy disfrutando. Yo le digo eso, que disfrute pero que no ha hecho nada todavía", ha dicho Loren en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Sin embargo, a Loren no le ha sorprendido el nivel que ha mostrado en su debut porque él era el primero que confiaba en su hijo: "No me sorprende, no es porque sea mi hijo, pero lo conozco bien, lo tuve en el Marbella y por él me pelée con el entrenador y cogí mi camino, pero es que veía que tenía talento, que tenía gol que es lo que vale en el fútbol. Tengo la gran suerte de ser su amigo además de padre. Estoy orgulloso de la educación que tiene, y eso es culpa de la madre, porque yo estaba concentrado en hoteles".

Pese a todo, Loren siempre aconseja a su hijo desde la experiencia de haber sido futbolista en la elite española. "Hay que pararle, hacerle ver de dónde viene, quién es su familia... Hay veces que hay que poner los pies en el suelo, ahora es el momento de disfrutar. Antonio Blanco apostó por él firmándolo para el Betis, él me decía que en ese momento empezó el verdadero Loren. Yo siempre le digo que sea una esponja, que absorba todo, que se quede con lo bueno y tire lo malo", ha recordado.

Y es que algo que nunca olvidará Loren es el primer gol que marcó su hijo en Primera: "Lo llevo con mucha alegría, cuando marcó llamé a José Juan llorando... La mayor satisfacción fue cuando la grada coreaba su nombre. El sábado me enteré que él jugaba como titular, le dije que disfrutara, qué le voy a decir, si tiene que jugar, que escuche a todos a los que tiene alrededor. Hay un grupo humano muy bueno en ese vestuario que le han acogido fenomenal".

Por último, Loren volvió a recalcar un consejo clave que siempre le transmite a su hijo: "Tiene los pies en el suelo, él sabe lo que hace, es importantísimo eso porque hoy en día con las redes sociales cuanto menos se hable mejor, trabajar y trabajar".