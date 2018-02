Loren: el triunfo de la constancia

Ni en sus mejores pensamientos, Loren Morón pudo imaginar un debut mejor, el colofón a una semana redonda en la que hizo realidad un sueño que lleva persiguiendo con ahínco desde pequeño, mucho antes incluso de firmar por el filial en 2015.

Nacido en Marbella hace 24 años, e hijo del mítico jugador del mismo nombre que jugó en el Sevilla FC, el Recre o el Salamanca, ha vivido un auténtico culebrón hasta llegar al primer equipo. Muy por encima de la categoría en la que militaba (Segunda B), todos los técnicos de la casa coincidían en la necesidad de promocionar a uno de los mejores talentos de la cantera, pero su edad y la imposibilidad de dar marcha atrás, en caso de que no se adaptase a la élite, frenaban su salto al primer equipo.

Pese a ello, Loren no desistió. Sus 18 goles con el filial y la lesión de Sanabria parecían aval más que suficiente, pero no fue hasta principios de la pasada semana cuando el club decidió darle ficha del primer equipo. Pocos días después, el club cerró su renovación y mejora de contrato y, como colofón, Setién le dio la alternativa ante el Villarreal, oportunidad que aprovechó de la mejor manera posible.

El marbellí se convirtió en el gran protagonista eclipsando, incluso, el debut de Marc Bartra, que también se estrenaba con la camiseta del Betis. "Lo recuerdo y aún se me ponen los pelos de punta. Vengo del filial. Gracias a Dios, me han dado la oportunidad de subir y encima de ser titular. El debut soñado. Me lo comunicó Éder, el segundo, cuando estábamos bajando del autobús, y ni me lo creía. Pensaba que estaba de cachondeo. Cuando el míster dijo mi nombre, desconecté porque esto no se vive todos los días. Me dijo que estuviera tranquilo, que jugara como juego en el filial. Casi me caigo de los nervios, imagínate", rememoraba el delantero en los micrófonos de Cope tras el partido.

Aún así, Loren mantuvo los nervios a raya, gracias a su descaro y valentía, cualidades que demostró en la jugada del primer gol. "Vi que estaba el tiempo cumplido, quería acabar la jugada, vi que venía un jugador por la derecha, y le pegué". Un golazo con el que Loren se convirtió en el jugador número 30 en hacer gol en su debut con el Betis, además de ser el primer debutante de los últimos diez años que se estrena marcando. El último fue Monzón (24/09/08) en un Barcelona-Betis (3-2).

No obstante, su puesta de largo fue aún mejor. Loren redondeó su actuación con un segundo gol, que, a la postre, dio el triunfo a su equipo y le otorgó el honor de ser el cuarto debutante que anota un doblete en su primer día, recogiendo así el testigo de Gastón Casas (que marcó al Málaga en 2001). Antes lo hicieron Kuszmann al Granada en 1958 (2-1) y Rocasolano a la Real Sociedad en 1932. Esto en Primera división. En Segunda, Jorge Molina le hizo dos goles al Granada (4-1), en la 10/11, el día que se estrenaba como verdiblanco.