Ellos también se rompieron el tendón de Aquiles

El pasado sábado ante el Villarreal miles de almas se sobrecogieron en el Benito Villamarín al ver cómo Feddal, tendido sobre el césped, comunicaba al cuerpo técnico que le era imposible continuar. La salida en camilla y la posterior exploración al jugador, confirmaban los peores presagios: su tendón de Aquiles se había roto, y el marroquí deberá estar, aproximadamente, cinco meses de baja.

El tendón de Aquiles une el gemelo (interno y externo) con el músculo sóleo en una extensión de 15 centímetros. Se sitúa en la parte posterior de la pierna, por detrás del tobillo, y su función principal es la flexión plantar del pie, aunque también interviene en la de la rodilla. Es por esto que, su rotura, grave en cualquier caso, es especialmente dramática para los profesionales del deporte.

Debido a que es una lesión que se produce por desgaste, es más corriente en deportistas veteranos. No obstante, el caso de Feddal evidencia que esta regla no es exacta. La dolencia en pacientes jóvenes no se debe ni mucho menos a una mala calidad del tejido, que en tal edad suele ser fuerte y resistente, sino a un uso excesivo del mismo. "Un tendón es una cuerda que está creada para un efecto concreto, pero no está creada para estar todo el día saltando, corriendo, y con sobreentrenamientos", según explica Gonzalo Mora, especialista del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Universidad de Navarra; tal cual recoge Lainformación.com.

El mejor tratamiento para este tipo de afecciones es el quirúrgico, a pesar de que hay que analizar las circunstancias que rodean a la lesión para tomar una decisión que nunca debe ser tajante, y cuyo tiempo de recuperación mínimo suele situarse en tres meses, siendo necesario un mayor reposo para la recuperación completa del tejido.

Zouhair Feddal, ha viajado a Barcelona donde se pondrá en manos del doctor Cugat para resolver su problema en el tendón de Aquiles. A partir de entonces, comenzará la pertinente recuperación, de cara a la próxima temporada, para dejar atrás problemas físicos que arrastraba desde octubre. Esta dolencia hará al fubolista marroquí perderse lo que resta de temporada y el mundial de Rusia, donde esperaba debutar con su selección.

A pesar de que su caso es el más reciente, el jugador verdiblanco no es el único que ha padecido esta molesta dolencia. Beckam, Dragutinovic, Kobe Bryant, Ricky Rubio, Charles Aránguiz, Gago o Ebert son algunos de los ejemplos más conocidos en el mundo del deporte.