Setién, entre la continuidad y la versión clásica

Por primera vez, al menos de inicio, en lo que va de temporada, Quique Setién alteró contra el Villarreal su ideario al jugar con tres centrales. En su etapa al frente de Lugo y Las Palmas, las ocasiones en que cambió su 1-4-1-4-1 o la variante 1-4-3-3 pueden contarse con los dedos de una mano, aunque el cántabro ha demostrado en Heliópolis mucha más flexibilidad de la que se le atribuye. Primero, acercando a Fabián al pivote, con lo que el dibujo se asemeja en fase defensiva al 1-4-2-3-1. Ahora, el aterrizaje de Bartra llegó acompañado de una mini revolución, tanto de nombres como de sistema, con resultado positivo. También en su apuesta arriba por Loren, autor del doblete que otorgaría el triunfo.

El regreso de Joaquín, que se perdió el sábado su primer partido oficial de la temporada de manera obligada -Setién le dio descanso en la ida copera ante el Cádiz, al tiempo que sólo lo metió en los últimos minutos en el Bernabéu y en la vuelta contra los amarillos, siendo titular en los restantes 20 duelos-, condicionará seguramente el planteamiento del míster santanderino, amén de las ausencias de Feddal, lesionado para lo que resta de temporada, y seguramente de Barragán, que cumple ciclo de amonestaciones, como el portuense frente al Villarreal. Con todo, los servicios jurídicos verdiblancos meditan alegar por la amarilla al lateral diestro, que suelta a Cheryshev antes de que este caiga en el área y Alberola Rojas decrete la pena máxima.

De apostar de nuevo por el 1-3-5-2, Francis podría relevar sin problemas a Barragán en la derecha, pues el dibujo le viene, incluso, mejor que el habitual de cuatro atrás, al tiempo que, como en la segunda mitad el sábado, Amat supliría a Feddal atrás y Javi García al catalán en el eje. Arriba, lo más probable es que Loren continúe, pero acompañado esta vez por Sergio León, no por Rubén Castro.

Sea como fuere, Setién podría optar también por la fórmula clásica, con la que Mandi y Bartra serían centrales, escoltados por Francis o Barragán y por Durmisi, con Javi García en el eje, más Fabián y Guardado como interiores, recuperando Joaquín y Tello el sitio por fuera. Se plantearía una gran duda en punta entre León o el bigoleador en su estreno, Loren Morón, al que sería contradictorio ´cortar´



Setién no desvela si repetirá en Riazor

"No jugamos con tres centrales pensando si encajamos más o menos goles. Adelantamos la defensa e hicimos lo de siempre, pero con una salida más clara con Bartra y más control del balón para quitárselo al Villarreal. Queríamos hacerles correr, y el plan nos salió bastante bien. Los cambios que efectuamos no fueron para ser más defensivos, sino al contrario. Quisimos mantener esos principios de apretar adelante, controlar espacios y tener el balón. Estoy contento de cómo salió todo", admitía un Quique Setién que no dio pistas sobre si repetirá o no en Riazor.