Desde Cádiz vinculan al central Kecojevic

Posiblemente, se trate sólo de uno de los muchos ofrecimientos que está recibiendo el Betis desde que Zou Feddal se rompiese el tendón de Aquiles, pero, sea como sea, desde la Tacita de Plata se asegura que Serra Ferrer tiene apuntado en su agenda el nombres de Ivan Kecojevic (29).

Concretamente, Diario de Cádiz indica que el montenegrino podría llegar a Heliópolis por una cantidad cercana al millón de euros. Kecojevic sólo está jugando con regularidad en el equipo de Álvaro Cerveza desde la jornada 17, pues antes, salvo algunos partidos de liga sueltos, era más dado a entrar en las rotaciones de la Copa. No en vano, le marcó un tanto al equipo de Setién en el Villamarín, en el famoso 3-5.

Con 1,90 metros y cinco internacionalidades, Kecojevic se está jugando la renovación como amarillo, algo con lo que podría tener algo que ver este presunto interés del Betis.

Setién, mientras, comentó la noche del lunes que no quiere un 'parche': "Lorenzo y yo estamos de acuerdo en que, si alguien tiene que venir, es para que nos sirva de cara al futuro, no sólo para cubrir ahora una situación puntual. Pero no es fácil encontrarlo ahora. No podemos permitirnos que todos los años se vayan 10-14 que pensamos que no valen; esto es un despilfarro enorme. Si aparece una oportunidad, seguramente se tomará en cuenta. Al filial han llegado también una serie de chavales con cierta proyección y que han venido a jugar en el primer equipo, aunque ahora tengan ese proyecto de inicio. El club tiene que crecer pensado de esta manera".

En el Benito Villamarín se siguen estudiando las posibilidades que ofrece un reducido mercado. El plazo para dar de baja a Feddal y poder hacerse con un sustituto finaliza en poco más de dos semanas.