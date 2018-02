Setién: "Haremos el Betis que todo el mundo quiere"

El entrenador bético analizó en 'Heliópolis', programa de la TV oficial, todo lo que rodea a la actualidad de su equipo: la baja de Feddal, su posible recambio, la irrupción de Loren Morón...

Ganar siempre lo refuerza todo. Tranquiliza los ánimos de todo el mundo y nos da tres puntos que nos permiten ver el futuro con tranquilidad y, además, con cierto optimismo, aunque ya sabemos cómo es... Otras veces nos ha pasado que creemos que una victoria va a acompañar a la siguiente y puedes dar ese paso que nos está costando y nos gustaría dar a todos, pero la realidad es que cada partido cuestan muchísimo. El otro día lo hicimos ante un equipo enorme y con merecimiento.

- ¿Quedó satisfecho?

- Hubo muchas cosas que me gustaron; vamos mejorando la presión que hacemos hacia adelante, la concentración para fijar bien las marcas, para ganar espacio y evitar meternos atrás. Eso nos da bastante rédito, porque solemos estar en campo contrario con el balón, lo que compromete al rival. Hay otra faceta que tenemos que mejorar, pues muchas veces no tenemos esa pausa y ese pase de seguridad que nos permita gestionar mejor el balón y hacer correr más al rival. A veces lo perdemos muy fácil; queremos hacer las cosas más difíciles de como hay que hacerlas. En general, estoy contento, pero hay detalles que pones a los futbolistas para mejorar lo que más nos cuesta.

- Hay que mejorar atrás.

- Sabíamos de las dificultades que íbamos a tener en defensa, como todos. Siempre tratamos de que no nos cojan a la contra, de jugar mucho en campo contrario, que esas opciones de pérdidas que das al rival y la oportunidad de salir con espacios y generar problemas no nos hagan defender con muchos jugadores en nuestra área, que alguna vez hay que hacerlo... Muchos de los goles que recibimos son por situaciones que podríamos evitar. A veces, no sé si es falta de atención o que realmente no nos damos cuenta a la hora de leer acciones; hay goles en que nos fijamos mucho en el balón y no concretamos las marcas en el área cuando se producen los centros. Situaciones que en teoría repetimos, pero que no son fáciles. En Éibar, estábamos absolutamente concienciados de evitar centros y, nada más empezar, nos llegan dos y el remate a puerta en las dos jugadas, que debimos resolver mejor. Ahí faltó un poco de concentració, aunque los rivales también te superan. Tú quieres, pero después el rival es mejor o más rápido, decide antes. El otro día, con el Barcelona, en 60 minutos casi lo anulas y, después, en una acción en la que llegan antes y tomamos alguna decisión equivocada, te hacen un gol y te descolocan.

tas mucho tiempo para ello.

- Pide paciencia para su estilo.

- Hay muchas cosas que el futbolista puede mejorar, pero necesita mucho tiempo. Si pretendes ahora, como hemos hecho, trabajar con muchos jugadores aspectos que no les habían pedido nunca y que con nosotros saben que, si no los hacen, no van a jugar, ves que les está costando mucho. Y muchas veces les comprometemos en exceso, pero una cosa es la voluntad que se ponga en aprender y otra la capacidad para realmente dar permanentemente lo que quieres. Tenemos una manera de entender el juego y creemos que por este camino nos va a ir bien. Entendemos que tienen capacidad de mejora. Se equivocan a veces pero es aprendizaje y progresión. La prueba está en Adán. Desde el principio venimos oyendo que no es ideal para jugar con los pies, aunque hay muchas acciones en que vemos que sale jugando como Ter Stegen, que también se equivocó contra nosotros. Antonio trabaja una barbaridad y es muchísimo mejor portero de lo que era antes, con mucha mayor amplitud de miras.

- El sábado cambió de plan, ¿no?

- El cambio de sistema no implica un cambio en la idea de juego. El dibujo es indiferente, pero la idea es permanente. Se trata de tener el balón, salir con él, conservarlo, tratar de llegar a la portería contraria controlándolo. Luego, hay aspectos que, en función del rival, variamos prácticamente en todos los partidos. Nuestra salida del balón no siempre es la misma. La idea de poner a tres centrales no es para ser más defensivos o buscar una consistencia; ya lo hicimos el día del Barcelona. Lo que tratamos al convertir a los laterales en jugadores de banda es que, cuando el rival está replegado, el espacio ése al principio te hace llevar a tus interiores arriba y, si fijas a sus laterales con los tuyos, los interiores cogen a sus pivotes y ya tienes un equilibrio para poder apretar casi hombre a hombre. Es la idea de defender más adelante, y eso le genera problemas al rival más adelante, porque, cuando pones a laterales de extremos, tienes superioridad. Si hay una circulación rápida, hacemos correr al rival y podemos encontrar espacios por dentro para hacer daño o que los laterales hagan llegadas por fuera. Es una idea que trabajamos durante la semana; lo hemos hecho otras veces.

- Pero con dos delanteros.

- Al jugar con dos puntas, ya fijas a los dos centrales y les incomodas; a sus laterales les obligas a estar más cerrados para las ayudas y sus bandas tienen que trabajar detrás cuando mandas a tus laterales profundos; y por dentro tendrás superioridad. Los puntas trabajan. Hemos sido atrevidos y no nos metemos atrás, sino que tratamos de controlar. A veces, perdemos el control, porque tienen muy buenos jugadores y no es fácil quitarles el balón; incluso con 10 nos comprometen. Tienen a Bacca, Fornals, Castillejo... Tenemos jugadores a los que todavía les quema el balón en los pies; arriesgan poco, tienen miedo al error. Jugar con dos delanteros era una opción, pero no sabes cómo va a salir, porque poner a Loren no dejaba de ser una incertidumbre por sus respuestas. Igual que Rubén, que lleva mucho tiempo sin jugar, pero lo vi bien. Sacrificamos a Sergio en este partido, analizamos y decidimos.

- ¿Salió bien la prueba?

- No era una prueba. Hay ciertos cambios, pero en síntesis lo hemos hecho en otras ocasiones con Fabián.

- Y apareció Loren.

- Casi a la totalidad de nuestros aficionados supongo que les llamó la atención la alineación y seguramente muchos de ellos estaban diciendo que me había vuelto loco. Puede ser que sí. No tengo una varita mágica, pero he visto entrenarse a Rubén cada vez mejor y muy comprometido, aplicándose en las tareas defensivas para hacer lo que le proponemos. A Loren había que ponerlo. Ya no solamente por los goles, que puede ser cuestión de suerte, sino por el trabajo que nos hace: aguantó el balón muy bien, no perdió prácticamente ninguno, dio los apoyos necesarios. Sergio no tiene su corpulencia, por ejemplo. Es una opción muy buena para el juego del equipo, para ganar tiempo para salir.

- Y, en Riazor, ¿cómo jugará?

- Previsibles seguiremos siéndolo, porque saben que vamos a tratar de salir con el balón desde atrás y combinar, pero en el dibujo pueden tener dudas. Barcelona, Leganés, Getafe, Atlético... casi todos son previsibles, pero después están los matices y los futbolistas.

- ¿Influirá la lesión de Feddal?

- Zou es contundente, va muy bien de cabeza, tiene una presencia enorme en el centro del área en situaciones defensivas. Jordi tiene mejor salida, el otro tal... Ahí hay que buscar ahora la alternativa que nos dé un poco de lo que nos daba Feddal; trataremos de arreglarnos, como ya hicimos en su momento.

- ¿Se fichará un recambio?

- Lorenzo y yo estamos de acuerdo en que, si alguien tiene que venir, es para que nos sirva de cara al futuro, no sólo para cubrir ahora una situación puntual. Pero no es fácil encontrarlo ahora. No podemos permitirnos que todos los años se vayan 10-14 que pensamos que no valen; esto es un despilfarro enorme. Si aparece una oportunidad, seguramente se tomará en cuenta. Al filial han llegado también una serie de chavales con cierta proyección y que han venido a jugar en el primer equipo, aunque ahora tengan ese proyecto de inicio. El club tiene que crecer pensado de esta manera.

- ¿Cree sinceramente que hay diez equipos mejores que el Betis?

- Ahora el club está estabilizado y una inmensa mayoría de la gente está contenta con la propuesta que hemos hecho. Vamos dando pasos, pero hay diez equipos que son mejores que nosotros; podemos tener más nombre, pero son mejores y tienen proyectos muchísimos más largos. El Eibar lleva con el mismo entrenador un montón de años, con jugadores diseñados para lo que hacen, y van creciendo año a año sin volverse locos. Es verdad que no podemos perder con el Cádiz o con ellos por 5-0, pero tampoco tendríamos que ganar al Villareal, a la Real, al Madrid, al Sevilla... porque el potencial de esos equipos está muy por encima del nuestro.

- ¿Satisfecho con los 30 puntos?

- Tenemos unos pocos menos de los que nos merecemos, pero por ahí estamos. Hemos perdido algunos partidos haciendo las cosas muy bien y perdido puntos sin que el rival haya hecho tantos méritos para ganarnos, y es verdad que hay algunos partidos que hemos sacado puntos que igual que no merecíamos. Tres o cuatro puntos más podríamos tener. No somos tan sólidos ni tan consistentes como para pensar que somos mejores que muchos equipos. Este año hay equipos que no están bien, como la Real, el Athletic, el Celta (que tiene seguramente al mejor delantero de España, Iago Aspas); otros como Villarreal, Valencia, Sevilla... y luego todos estos que están emergiendo, como Leganés, Getafe, Girona... Para ganar esos partidos hay que sudar mucho. Hacer un gol al ´Lega´ cuesta una barbaridad sin comprometer tu portería.

- ¿Dónde estará el sitio del Betis?

- Claro que vamos a ir mejorando, pero, para eso, hay que acertar en las incorporaciones que hagas y en las decisiones que tomes sobre los que no pueden continuar. ¿Bartra? Marc venía de no jugar, porque, si no, seguramente no habría llegado. Cuando se presentó la oportunidad, todos lo tuvimos claro. Es un futbolista que entiende perfectamente lo que hacemos, como vimos el otro día; no hay que explicarle nada. Pero no todos aterrizaron así.

- ¿Hay potencial para estar arriba?

- El Betis, solamente por la masa social y todo lo que rodea, debería estar ahí ya desde hace ocho años. Un club, si hace las cosas bien, no puede jugar Champions un año y, al otro, bajar. A ver si nos toca ahora, con un presidente que quiere asentar las cosas desde arriba, que es donde hay que empezar a tenerlas claras. Todos tenemos esa idea de tener tranquilidad e ir confeccionando un equipo de cara al futuro. Si pierdes o ganas dos partidos no pueden pedirte que te vayas o pensar que ya estás en Europa, porque viene la frustración después. Ni Haro, ni Serra ni yo somos personas caprichosas que se muevan a impulsos. Esto que tiene el club ahora hay que mantenerlo y, en la medida que lo entendamos, haremos el Betis que todo el mundo quiere. Estamos en el camino. Vamos a disfrutar del fútbol; de los jugadores; de un chaval como Loren, que, de repente, sale y te mete dos golazos; de cosas que vamos creando poco a poco que van a hacer al club más fuerte en el futuro. En el término medio iremos confeccionando un equipo que nos dará muchas alegrías.