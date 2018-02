El Betis apurará los plazos para suplir a Feddal

El Betis, como era previsible, no decidirá a la ligera si acude o no al limitado mercado de futbolistas libres o que ya estén jugando en España para suplir la baja de larga duración de Feddal, sino que, tras una primera toma de contactos entre Quique Setién y Lorenzo Serra Ferrer, la hoja de ruta marca apurar al máximo los plazos concedidos por la RFEF. Y es que el marroquí fue intervenido ayer con éxito en Barcelona de su rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo, que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego alrededor de seis meses, por lo que la entidad verdiblanca tiene veinte días para solicitar el correspondiente permiso para fichar fuera de las ventanas de transferencias habituales, al tiempo que, tras la respuesta del organismo deportivo (en tres días máximo), gozará de otras dos semanas para ejecutar la citada contratación. Margen de sobra para analizar con detenimiento los seguimientos que se aparcaron en enero para ser retomados en verano y los ofrecimientos que están llegando estos días a la planta noble del Benito Villamarín.

La vía más factible en este momento sería la de una cesión, pues los recursos que quedan en las arcas béticas son limitados, una vez reclutado Bartra. Sin embargo, Real Madrid y Barcelona, sondeados en este sentido, han cerrado sus puertas, por lo que hombres con pocos minutos allí, aunque muy aprovechables en Sevilla, como los merengues Vallejo (central y lateral diestro) y Marcos Llorente (pivote), así como los barcelonistas Denis Suárez (interior, cuyo entorno desmintió ayer a este periódico cualquier contacto al respecto) y Aleix Vidal (carrilero diestro), no vendrán. Al menos, de momento, pues en la capital de España podrían cambiar mucho las cosas si caen eliminados ante el PSG en octavos de la Champions dentro de unas tres semanas, con lo que se quedarían en una única competición.

Sea como fuere, el Betis está pendiente igualmente de los jugadores más interesantes de Segunda división, consciente de todas formas del gran salto que supondría. No se analizará, por tanto, la tesitura de forma coyuntural, sino que el entrenador y la comisión ejecutiva han pactado aplicar los mismos parámetros globales y con miras al medio-largo plazo que se han tenido en cuenta en las dos últimas ventanas. Todo ello con la tranquilidad que otorga la polivalencia y el fondo de armario que existen en el vestuario verdiblanco.

Posiblemente se trate sólo de uno de los muchos ofrecimientos que está recibiendo el Betis desde que Zou Feddal se rompió el tendón de Aquiles, pero, sea como sea, desde la 'Tacita de Plata' se asegura que Serra Ferrer tiene apuntado en su agenda el nombre de Ivan Kecojevic (29). Concretamente, Diario de Cádiz indica que el montenegrino podría llegar a Heliópolis por una cantidad cercana al millón de euros, aunque el espigado zaguero sólo está jugando con regularidad en el equipo de Álvaro Cerveza desde la jornada 17, pues antes, salvo algunos partidos de Liga sueltos, era más dado a entrar en las rotaciones de la Copa. No en vano, le marcó un tanto al equipo de Setién en el Benito Villamarín, en el famoso 3-5.

Con 1,90 metros y cinco internacionalidades, Kecojevic se está jugando la renovación como amarillo, algo con lo que podría tener algo que ver este presunto interés del Betis. Porque el míster de los verdiblancos ya ha dejado claro que no quiere un 'parche': "Lorenzo y yo estamos de acuerdo en que, si alguien tiene que venir, es para que nos sirva de cara al futuro, no sólo para cubrir ahora una situación puntual. Pero no es fácil encontrarlo en este momento. No podemos permitirnos que todos los años se vayan 10-14 que pensamos que no valen; esto es un despilfarro enorme. Si aparece una oportunidad, seguramente se tomará en cuenta. Al filial ha llegado también una serie de chavales con cierta proyección y que han venido a jugar en el primer equipo, aunque ahora tengan ese proyecto de inicio. El club tiene que crecer pensado de esta manera".