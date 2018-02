El Betis, en la carrera por Canales, libre en junio

Quique Setién ha dicho que harán el Betis "que todos quieren" y Serra Ferrer está en ello. El director deportivo verdiblanco casi no va a tener tiempo para descansar, pues, tras haber cerrado el mercado invernal, ya se está poniendo manos a la obra de cara a la temporad 18/19. Entre otras cosas, porque todos empiezan a apretar por los jugadores que acaban contrato en junio.

Uno de ellos es un Sergio Canales (26) al que el club verdiblanco ya tanteó el pasado verano. El mediapunta cántabro no esconde que podría cambiar de aires. "Mi cabeza no esta pensando en dónde voy a estar el año que viene. Es mi representante el que está hablando con diferentes clubes y no descarto nada. Aquí soy muy feliz, ya dije que es mi segunda casa, por no decir la primera, así que lo que quiero es que pase lo mejor para mi y para la Real", ha comentado.

Canales, quien ha superado algunas lesiones graves y que ha firmado dos goles y siete asistencias en el presente curso (29 encuentros), es muy del gusto de Setién. El problema es que, además del interés de la propia Real por retenerlo, él ex del Real Madrid o el Racing está en las agendas de otros muchos clubes, como el Sporting de Portugal o el Fenerbahçe.