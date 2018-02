Tello: "¿Europa? Estar en la pelea ya tiene mucho mérito"

Cristian Tello, extremo del Betis, ha repasado sus primeros meses en Heliópolis, donde asegura sentirse feliz y que la lesión de pretemporada ya está olvidada. "Estoy contento porque me están saliendo las cosas. Me costó bastante entrar en el equipo por la lesión de pretemporada pero, poco a poco, con la confianza del míster me he ido sintiendo más integrado en el juego, he tenido la suerte de particiapr con goles y asistencias, ojalá que sean más", ha dicho el bético en Deportes Cope Sevilla.

Preguntado el atacante sobre qué sistema de juego prefiere, si el utilizado en el último partido ante el Villarreal con tres centrales o solo dos, Tello ha dado su opinión. "Es decisión del míster, podemos jugar tanto de una manera como de otra, el otro día nos sentimos más resguardados atrás, pero tanto una alineación como la otra no cambia nuestra idea de tener la pelota. Las dos opciones nos van bien", ha asegurado.

La lucha por Europa es algo de lo que no se habla de puertas para afuera en el Betis, pero Tello se ve luchando por cotas importantes: "Creo que lo más importante de todo es que estamos en la pelea, hemos hecho buenos partidos, y ya el estar ahí es de mucho mérito, sentimos que tenemos que seguir en esta línea hasta final de temporada".

En cuanto a una de las facetas a mejorar, el de Sabadell ha reconocido que la seguridad defensiva es lo prioritario: "Creo que es una filosofía nueva desde que ha llegado el míster, nosotros lo tenemos muy claro pero es verdad que debemos resguardar un poco la portería, estamos mejorando bastante en ese aspecto, tenemos tiempo para mejorar".

La baja de Feddal ha trastocado los planes, pero el verdiblanco cree que será bien suplido. "Es un jugador que nos daba muchísima seguridad atrás, con podería aéreo, pero tenemos jugadores para suplir esa baja con buenos jugadores", ha dicho Tello, que ve a Rubén Castro muy en forma: "Desde el primer día que llegó se integró perfectamente, está con muchas ganas, está enchufado, seguro que hará goles".