Torrecilla dice que, de haber seguido en el Betis, solo hubiese fichado retoques

Miguel Torrecilla, director deportivo del Sporting, ironizaba sobre la situación del club gijonés para 'quitar hierro' a la reciente derrota ante el Oviedo en el derbi, que ha parecido minar la confianza de una afición que no consigue ver los resultados esperados: "Tres puntos no puede hacernos cambiar nuestra idea. Sigo pensando que se va a conseguir el objetivo. Quien no crea, que se separe, y siga pensando que esto es un drama", espetó.

Con esto el salmantino no buscaba sino deslizar una crítica hacia unos aficionados ciertamente "oportunistas", que parecen centrarse exclusivamente en lo negativo: "Lo que pides a la gente es que sea realista y no oportunista. Se ha sacado la racha de partidos fuera pero no he visto la de partidos en El Molinón. ", sentenció.

Continuando con esta idea de que el hincha solo se contenta cuando 'soplan vientos favorables', Torrecilla criticaba duramente el 'resultadismo' que hoy en día oprime a este deporte, desmereciendo el buen fútbol en favor de la mera consecución de los tres puntos: "Si al final de la temporada pasada, el club se hubiera mantenido en Primera, cualquier decisión deportiva se hubiera dado por buena. Igualmente, si este año conseguimos el ascenso, cualquier decisión deportiva se dará por buena. La credibilidad la tiene el que gana. Si consigues el objetivo, seguro que tus decisiones estarán bien vistas", atajó.

A colación de las palabras de Baraja, míster del Sporting, cuestionando la falta de jugadores, con capacidad de rendir en el tú a tú, al término del encuentro contra el Oviedo, la respuesta del ex director deportivo del Real Betis no se ha hecho esperar: "Creo que la plantilla sí tiene jugadores de ese perfil. Elegimos un once para ser un equipo que controle el juego, como lo ha intentado hacer en casa. Quizá fuera debamos cambiar de guión, y tenemos jugadores para hacerlo. Ya lo he hablado con Baraja", explicó.

En relación al tema incorporaciones, Torrecilla fue claro: " No soy ningún fichador. Soy director deportivo desde hace 17 años y mi objetivo es seguir evolucionando, que no es solo estar activo en el mercado". Además, el salmantino aprovechó para añadir que, de haber continuado en el Betis, "solo hubiese fichado retoques", rompiendo la dinámica compradora de su primer año en Heliópolis, 13 jugadores, que justifica con la intención "formar bloque" en los primeros años de sus diferentes proyectos deportivos.

Con esta última aclaración Torrecilla parece lanzar una 'sutil' indirecta a su anterior club, el Real Betis, que, a pesar de lo que piensa el director deportivo del Sporting, se ha armado bastante bien desde la salida del salmantino, a finales de mayo de 2017. Entre verano e invierno, el conjunto verdiblanco ha sumado 11 altas, ha traído de vuelta a su estrella, Rubén Castro, e incluso ha promocionado la cantera por medio de Loren, que vivió un debut soñado ante el Villarreal, y Francis. Unido a esto el conjunto de Setién consiguió superar la racha de derrotas que lo condenó al ostracismo y recuperar la ilusión en Liga con refuerzos de nivel.