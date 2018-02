Bartra pasa de las "medias tintas" y llega al Betis para "ser feliz"

"He llegado al Betis con el objetivo de ser feliz jugando al fútbol. La selección también es otro también, pero, para conseguirlos, necesito estabilidad, no ir con medias tintas; entregarme de verdad, en lo futbolístico y en el plan de vida. Podía ir cedido a un equipo que jugara en Europa, pero el mercado de invierno no es tan fácil. Noté la confianza y que el proyecto que me ofrecían aquí irá a más", confesaba Marc Bartra al programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

También analizaó el central su paso por el Borussia Dortmund, incluyendo aquel atentado que le afectó directamente: "He crecido mucho a nivel profesoinal, como si hubiera hecho un master de los grandes; y, a nivel personal, aún más. Cuando pasan cosas malas, me hacen crecer todavía más".

En otro orden de cosas, el zaguero verdiblanco se refirió al posible estreno de Yerry Mina, su homólogo en el Barcelona, al que puede dar muchos consejos, tras haber experimentado lo que aguarda al colombiano: "Cuando el equipo va bien, no pasa nada con que puedan entrar uno o dos jugadores que tienen menos minutos. Él debe centrarse sólo en hacer su trabajo y estar concentrado. En Can Barça es así. El equipo va como un tiro y, si te limitas a hacer lo que toca, sale bien. Debes ser uno más, limitarte a hacer lo que debes en cada momento; no querer hacer más. Con balón tienes de los mejores del mundo a tu lado, que te pueden ayudar. Debes estar superconcentrado los 90 minutos en defensa".