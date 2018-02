Guardado bromea con Layún: "Desgraciadamente, decidió mal"

Andrés Guardado habló también en su entrevista de la relación que mantiene con Miguel Layún, uno de los fichajes invernales del Sevilla que estuvo a punto de firmar por el Betis el pasado mes de enero.

"Él ha decidido su futuro y es muy respetable. Eso no quita que seamos grandes compañeros de selección y amigos. Desgraciadamente, decidió mal. El Sevilla se interesó por él en verano, él tiene sus principios y por eso le dio prioridad", ha bromeado el mexicano en los micrófonos de Canal Sur Radio.

"Al final, está grandecito, pero le metí un par de bromas. No es ninguna mentira que el Sevilla tiene mejor economía y hay ciertos rangos que el Betis no puede llegar todavía. Son cosas del mercado y no se puede competir en eso. Él pensará que es su mejor decisión. Por ser bético espero que no le vaya tan bien. Siempre que haya una rivalidad sana, es divertido. Es la sal y la pimienta del fútbol", dijo el internacional bético.