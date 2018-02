Joaquín 'amenaza' con sacar una chirigota

"Cada vez que puedo, intento escaparme. Me estoy aficionando ahora un poco más al Carnaval. Antes me gustaba, pero no era un gran seguidor. Ya por la tele lo sigo y soy muy de chirigotas", confesaba anoche Joaquín Sánchez en las entrañas del Teatro Falla, al que acudió la noche del miércoles para asistir a la última semifinal del COAC 2018. Se dejó ver, en una sesión muy futbolera, junto a su paisano Juanito, así como también el ex bético Diego Tistán.

Ahondando en su afición, el extremo portuense se decantaba por una de las modalidades del concurso: "Me gustan las comparsas, los cuartetos y los coros, pero, por el humor, me quedo con las chirigotas. Algún chiste he pillado. Aquí en el Falla coge uno ideas. Pero es magnífico, no sólo por eso, si no por el gran ambiente que hay". Eso sí, no se ve actuando: "Es que soy muy malo cantando. Tendría que hacerlo detrás para que no se me notara. El cuarteto también es complicado, pero me encantaría, porque soy un fan total".

Por último, se refirió a la eliminatoria copera: "El Cádiz nos metió una buena manita. A estas cosas no se les puede perder interés. Es un buen equipo que te puede golear y que ojalá suba a Primera división".