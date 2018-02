Joaquín 'despide' al Community del Betis

El Betis es uno de los clubes más innovadores en lo que a comunicación social se refiere. Su gestión de las redes sociales ha recibido el reconocimiento tanto de profesionales como de aficionados. Su forma de anunciar algunos fichajes ha creado escuela y muchos de sus 'gags' se han convertido en virales.



Esta semana, el protagonista ha sido Joaquín Sánchez. El portuense sufrió una caída 'tonta' durante un entrenamiento del comienzo de la semana que ha traído cola. El club subió esas imágenes a sus redes con el siguiente texto: "Querido capitán, leyenda y accionista del Real Betis: seguramente la publicación de este vídeo nos cueste el despido, pero entenderás que no hemos podido evitarlo". Las imágenes no tienen desperdicio y hasta el mismo Setién no pudo evitar la carcajada al verlas.



En su perfil, Joaquín no tardó en responder: "Mucho cachondeito... pero eso es penalti". Y en la tarde de ayer, el club volvió a colgar otro en el que el portuense anunciaba 'despidos': "Ya está bien de cachondeito, ¿no? Toda la semana con mi vídeo. ¿No hay otra cosa de qué reírse? Pues, ahora voy a ser yo el que lleve las redes sociales, así que 'pasarse' por las oficiales a por el finiquito", decía en broma.