Uno por línea: la hoja de ruta de Serra

La contratación ahora de Marc Bartra adelanta bastante trabajo para Serra Ferrer, que se había marcado de cara al verano una clara hoja de ruta que se ha visto condicionada por algunas lesiones de gravedad (Campbell, Sanabria y el aviso luego confirmado de Feddal) durante la primera vuelta. De hecho, la idea era no acudir al mercado invernal, tirando de polivalencia pese a lo corto de la plantilla, aunque no pudo ser.

La venta a la Fiorentina de Pezzella servirá para pagar el segundo plazo por el ex del Dortmund y engordará la partida para afrontar el resto de la planificación estival, que pasaba en principio por la contratación de un central que compitiese con Mandi y Feddal, si bien ya está Bartra. No está claro qué pasará con Amat, por el que se guarda el Betis una opción de compra, mientras que Tosca no cuenta. Por eso, el plan de los técnicos pasa por mantener el bloque de la 17/18, reforzándolo con un efectivo por línea.

Un lateral polivalente, que pueda ejercer en el flanco opuesto o más adelantado; un extremo igualmente versátil; y un delantero de características diferentes a las de Sergio León, el único fijo. Todo dependerá de lo que ocurra con Rubén Castro y Sanabria, pues ambos podrían marcharse si no renueva o la Roma lo repesca, respectivamente, más la evolución que tenga Loren en lo que resta de campaña.