El Betis, con gafe hasta en el recuento

Con la grave lesión de Feddal se confirma el gafe bético esta temporada con la enfermería, un decisivo factor que lo es todavía más para una plantilla corta como la verdiblanca. Además, el mal fario se extiende hasta el mismísimo recuento de bajas, ya que son ya trece componentes del plantel heliopolitano los que se han visto obligados a perderse, al menos, una de las 22 jornadas disputadas por problemas físicos de diversa índole.

Y es que no es lo mismo, por ejemplo, que Fabián se ausentase en Las Palmas y en la vuelta contra el Cádiz por unas molestias en el tendón de Aquiles a los siete en los que se vio imposibilitado Boudebouz por un esguince de rodilla del que recayó. Se llevan, de todas maneras, la palma Campbell (que va por 17 incomparecencias forzadas este curso) y Sanabria (10, que terminarán siendo seguramente 26, pues no se le espera hasta el curso venidero). El guaraní, de hecho, ha tenido una pésima suerte desde que aterrizara en tierras sevillanas, pues, cuando expire la 2017/2018, no habrá estado disponible ni siquiera en la mitad de los encuentros oficiales totales (39 de 80) por culpa de su pubis y de la rodilla derecha.

Encima, por si fuera poco, cuatro jugadores han tenido que pasar por el quirófano: Francis (un mes y medio fuera), Joel (dos y medio, más casi cuatro ahora) y Tonny (lleva dos), para someterse a sendas artroscopias; y Feddal, para suturar su tendón de Aquiles izquierdo (que le hizo perderse un mes y medio largo de competición, a los que habrá sumar otros seis).

El paraguayo y el marroquí no volverán a jugar este curso salvo sorpresa mayúscula (casi milagro médico). Y, si se contabilizara al cedido Álex Alegría, K.O. hasta abril por un rotura de ligamento cruzado, las rodillas han traído por la calle de la amargura a cinco béticos, mientras que otros siete han arrastrado molestias más típicas, como lumbalgias, esguinces de tobillo y roturas fibrilares, más los dos aquejados de una entesopatía aquílea.

La nómina completa de futbolistas verdiblancos que han padecido alguna lesión con secuelas directas en lo que va de temporada 17/18 la completan: Narváez (5 partidos de baja), Durmisi (4), Javi García (3 no consecutivos), Barragán (2), Guardado (2), Camarasa (2) y Tello (2).