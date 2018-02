Setién reconoce que buscan un central o un medio

Quique Setién ha reconocido que el Betis rastrea en el mercado un futbolista que refuerce la parcela defensiva, ya sea un central o un pivote: "El mercado que tenemos es muy limitado porque tienen que ser jugadores en paro o que estén en LaLiga. Opciones no tienes muchas. Tendría que facilitarse la salida de algún jugador", ha explicado.

La baja de Feddal también condiciona el sistema que utilizará el técnico: "La baja de Feddal nos condiciona en algún sentido, pero tenemos jugadores para jugar con tres centrales con Bartra, Jordi, Amat. Lo estamos sopesando con calma porque estamos justos pensando en lo que queda y cualquier sanción podría condicionarnos mucho. Lo estamos analizando a ver si puede aparecer un jugador para esa posición o en el centro del campo, siempre que sean futbolistas con rendimiento inmediato y para el futuro".

El técnico alabó la actitud del marroquí tras su lesión: "He hablado con Feddal. Estas son situaciones que el futbolista tiene que aceptar, no queda otra. Hay que tener fortaleza mental. Lo duro será cuando empiece a trabajar en el gimnasio y con los fisios. Feddal es muy inteligente, tiene la cabeza muy bien amueblada, sabe cómo es el fútbol. Lo dijo muy bien: "Más cornadas da el hambre". No cobrar en Segunda B es mucho más duro que esto. La entereza que está teniendo es la que nos gustaría tener a todo".

La baja de Feddal se une al regreso de Joaquín, lo que también podría hacer que el Betis regrese al 4-1-4-1: "Joaquín es un jugador de banda como Tello que con el sistema de tres centrales tendrían que venir por dentro, pero eso nos desajusta el centro del campo porque no son centrocampistas al uso. Ahí estamos dándole vueltas a ver qué decidimos. Podemos optar por lo que hemos hecho siempre. Jugando de una manera u otra el equipo está muy bien y concienciado con este partido y la posibilidad del siguiente. Tenemos ambición y ganas para ir a ganar el partido en Coruña y vamos a ver si lo podemos llevar a cabo".

Con todo, Setién reconoce que el sistema con tres centrales le convenció ante el Villarreal: "Me gustaron bastantes cosas de jugar con tres centrales. Primero la salida de balón. En eso nos ayudó Bartra por su control del espacio y de las acciones tácticas. Filtró pases interesantes. La incorporación de los laterales hacia adelante también me gustó. Hay cosas que mejorar como la activación tras pérdida o la precisión en situaciones fáciles. Esto no implica que siempre vayamos a jugar así, lo que no va a cambiar es la filosofía. Podemos jugar con tres centrales o con un mediocentro que se incruste. El momento de forma me ayuda a tomar decisiones. Sé cuándo están finos o atascados. Cuando tienen ese punto de lucidez pues me viene poner uno u otro jugador".

También se refirió Setién a la irrupción de Loren. "Loren Morón ha dado el otro día un paso muy significativo en saber que tiene condiciones para ser muy buen futbolista. Lo del otro día es circunstancial, puntual que no tiene que ir más allá de que ha marcado dos goles. Esto no es nada más que empezar. Lo importante no es llegar, es mantenerse. Tiene que centrarse y en la medidad en que su cabeza le funcione irá dando pasos adelante. Loren aún no ha hecho nada. Le queda un mundo para demostrar que puede mantenerse en Primera mucho tiempo. Eso se lo tiene que ganar cada día. Él me ha escuchado que quiero futbolistas de 38 partidos y de 90 minutos por partido".

Punto de inflexión ante el Deportivo: "Hoy es el mismo día que cuando fuimos a otros campos con la misma ilusión y motivación. Hemos preparado el partido a conciencia, controlado todo lo que hemos podido controlar. Vamos siendo conscientes de lo que nos jugamos. Que nadie piense que no tenemos ambición. Me parece de risa que digan eso. No hay nadie con más ambición que un futbolista. Tras 20 años jugando cada domingo fíjate si se adquiere. Nos gustaría dar el salto porque lo vemos ahí, pero la realidad es lo que pasa en el campo. La disposición, las ganas y la ilusión es la máxima, pero ellos también juegan. Está en una situación delicada, su futuro pasa por ganar. Van a salir con el cuchillo entre los dientes. Luego son 11 contra 11 y hay que demostrar".

Momento de algunos jugadores: "A lo largo de diez meses lo normal es que los jugadores fluctúen. Cuando salen a entrenarse ya sé cómo está un futbolista. Cuando va a jugar ya intuyo el rendimiento que me va a dar y rara vez me sorprenden. Suelen darme lo que les veo durante la semana. Después de estos meses ya sé cómo están. A veces tienes dudas. Si este responde como en los entrenamientos pues no tiene que jugar. Entiendo que haya jugadores que hayan perdido ese punto de lucidez o cosas que sólo percibimos los que estamos dentro".

Sobre la final de Copa, Setién ha sido claro y rotundo ante la posibilidad de que el Villamarín sea la sede de la final. "Tú mismo te puedes responder a la pregunta", ha dicho el cántabro, que cree que en este asunto "cada uno acomoda la situación a su interés".

Sobre el Deportivo, señala que el cambio de entrenador influye en el estudio del rival: "Tenemos incógnitas para el partido del lunes, incluido el entrenador que ha llegado nuevo. Esperamos seguramente alguna novedad o sorpresa con respecto a lo que hacía el Deportivo en los últimos meses. Lo que no van a cambiar son los jugadores, a los que conocemos bien. La situación les puede estar afectando. Se esperaba más del equipo. Estos cambios de entrenador permanentes no son fáciles. Pero se van a emplear a fondo porque con un entrenador nuevo cambia la motivación. Hay un estímulo que lo tendremos que tener en cuenta, pero que no nos influye mucho". Para Seedorf, elogios como jugador: "Lo que me preocupa es que Seedorf se ponga un dorsal y juegue porque fue un futbolista enorme".

En cuanto a la enfermería, Setién espera contar con Rubén Castro y celebra los avances en la recuperación de Campbell: "Hay jugadores con algunas molestias, principalmente Rubén por el golpe en el pecho. Ayer no podía emplearse a fondo. Hoy estaba mejor y supongo que no tendrá incoveniente. Los demás, hay cosas sin importancia. Joel Campbell va cada vez mejor, está haciendo mucho trabajo en campo, no sé el tiempo que puede llevar. Va mejor".