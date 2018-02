De Loren a Mel, Finidi, Robert...

El entrenador del Betis, Quique Setién sabe que debe, gestionar la gran irrupción de Loren Morón en el primer equipo y en la Primera división. Por ese motivo, ayer dedicó palabras de elogio al delantero marbellí, a quien también recordó que "lo difícil no es llegar, sino mantenerse".

El cántabro, hombre de fútbol, valora que Loren se estrenase con un puñetazo en la mesa, dándole los tres puntos al Betis ante el Villarreal, y entrase en la historia del club como uno de los 30 jugadores que marcaron en su debut en Primera con las trece barras. Desde Alfredo, el primero en 1932 al propio Loren, pasando por Pepe Mel, Arzu, Finidi o Kowalczyk, entre otros históricos a los que el '16' superó, ya que hizo doblete. De esta treintena de exitosos debutantes, sólo Gastón Casas (2001), Kuszmann (1958) y Rocasolano I (1932) celebraron dos tantos en su primera cita de verdiblanco.

Setién exaltó todo eso, pero remarcó la necesidad de tener los pies en la tierra. "Loren Morón dio el otro día un paso muy significativo a la hora de saber que tiene condiciones para ser muy buen futbolista. Pero lo del otro día es circunstancial, puntual y no tiene que ir más allá de que ha marcado dos goles. Esto no es nada más que empezar. Lo importante no es llegar, es mantenerse", explicó el míster santanderino en rueda de prensa, donde instó al joven a "centrarse, porque, en la medida en que su cabeza le funcione, irá dando pasos adelante".

"Loren aún no ha hecho nada. Le queda un mundo para demostrar que puede mantenerse en Primera mucho tiempo. Eso se lo tiene que ganar cada día. Él me ha escuchado que quiero futbolistas de 38 partidos y de 90 minutos por partido", zanjó.