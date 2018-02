Haro: "Me sorprende la valoración del presidente del Sevilla acerca del partido del Betis"

El Sevilla, que ya conoce que jugará la final de la Copa del Rey el 21 de mayo y en el Wanda Metropolitano, esperaba que se aplazase, además de su encuentro de Liga ante el Madrid, el que tiene que disputar el Betis frente al Atlético, pero el club verdiblanco, que tendrá más tiempo para descansar antes del derbi, se niega.

"Madrid es una ciudad muy grande e imagino que no habrá problemas con las estancias ni con las aficiones. Estamos satisfechos con la decisión. Entendíamos que no había razón para aplazar el partido. Me ha parecido extraño y me sorprende la valoración del presidente del Sevilla acerca del partido del Betis. Yo es que no le veía sentido a poner el partido el 9 de mayo", ha indicado Ángel Haro en El Larguero.