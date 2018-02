La incógnita de Clarence Seedorf

Tras los fiascos de Mel y Cristóbal Parralo, poco le quedaba a lo que agarrarse al Dépor, equipo que, en puestos de descenso y casi a la desesperada ya, se ha puesto en manos de Clarence Seedorf, por no jugárselo todo a las meigas. Y la verdad es que no la tienen todas consigo en Galicia, pues el holandés es una auténtica incógnita. De currículum envidiable como futbolista, su experiencia en los banquillos se resume en 22 citas al frente del Milan en 2014 (no logró meterse en la Europa League) y otros 13 partidos al frente del Shenzhen de la Segunda división china.

Es decir, muy desesperados debían andar por La Coruña, donde el holandés ha llegado con brazo firme, imponiendo tres días de doble sesión de entrenamiento y comida en equipo, para fortalecer la unión, y ha optado por priorizar la búsqueda del equilibrio defensa-ataque, siendo una de sus prioridades la de cortar la sangría atrás.

Tocar la fibra sensible, por ahora, es otro de los pilares de Seedorf, que ha tirado de vídeos motivacionales. Sin haberse decantado aún por un dibujo claro, todo apunta a que se decantará por el 4-2-3-1 que dibujó en Milán, ofreciéndole a los laterales una limitada libertad ofensiva, pero arriesgando en el medio.

Mientras Muntari gana ritmo, prueba con Krohn-Dehli y Borges o Valverde de pivotes. También emerge la figura del mediapunta. Çolak es el único de ese perfil, pero ha sorprendido ensayando con Bakkali ?por detrás de Andone (vuelve tras cumplir sanción) y con Lucas Pérez y Adrián en las bandas.