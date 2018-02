Fabricio, exportero del Betis, podría jugar el Mundial

Su paso por el Betis tuvo muchos altibajos. Mediada la temporada 11/12 se hizo con el puesto de titular, pero en el tramo final del curso perdió el puesto. Finalmente salió 2013 con destino a La Coruña, donde se hizo sitio antes de ser traspasado al Besiktas. Allí lo reclamó José Sambade, el entrenador de porteros que lo preparó en el Deportivo y que emigró al actual campeón turco con esta recomendación.

En Estambul, Fabri es uno de los fijos y uno de los mejores jugadores del equipo. Está entre los mejores arqueros del campeonato, sino es el mejor, y eso le ha servido para recoger varios premios.

El último logro de su equipo ha sido meterse en los octavos de la Champions League, donde se medirá al Bayern.

Tal es el nivel, que el arquero podría tener una oportunidad de jugar el Mundial... ¡Con Uruguay! Y es que tiene la doble nacionalidad hispano-uruguaya. "No lo vería con malos ojos. Sería bonito disputar un Mundial, tener esa experiencia de participar en un torneo así. Si me llama Uruguay me entrarían muchas dudas...", ha reconcido en una entrevista al programa 'Migrantes del balón'.