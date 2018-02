Barragán: "Intentaremos conseguir la victoria con nuestra filosofía"

El jugador verdiblanco Antonio Barragán ha pasado esta mañana por la sala de prensa de la ciudad deportiva Luis del Sol para atender a los medios a pocos días de recibir al Real Madrid. El lateral ha destacado el buen momento de forma en el que se encuentra el equipo, además del cambio de sistema de Setién que tan bien ha sentado al Betis.

El Real Madrid llegará a Sevilla tras derrotar al PSG: "Vi el partido de ayer, seguro que el resultado les va a venir bien para la moral, van a llegar con mucha confianza tras la victoria de ayer, pero nosotros vamos a preparar el partido igual. Ellos tienen un gran equipo, grandes jugadores. Todo el mundo sabe que el Madrid es de los mejores históricamente. El resultado de ayer les va a subir la autoestima, pero tenemos que centrarnos en nosotros. Tenemos que trabajar en intentar incomodarlos y conseguir los tres puntos que serían muy importantes para nosotros".

La victoria en el Bernabéu en la ida puede servir de ejemplo: "Está claro que en la ida hicimos un gran partido. Nosotros juguemos con 5 o 4 defensas vamos a salir de la misma forma, apretándoles arriba y empujando mucho para intentar conseguir la victoria".

El equipo llega en un gran momento de forma: "El equipo está en una dinámica muy buena, después de estos triunfos tenemos la moral muy alta. Los resultados están siendo buenos, el trabajo también. La competencia también pero pensamos en hacer nuestro trabajo y en ir partido a partido".

Barragán también habló sobre su traspaso al Betis tras cumplir el número de partidos pactados en la cesión: "Vine al Betis con la intención de seguir muchos años más, son los clubes los que tienen que seguir negociando, estoy contento por cumplir los partidos pero eso son cosas de los clubes. Estoy muy contento aquí".

La entrada en el equipo de Francis y Junior suponen una competencia para Barragán: "La competencia es buena, y si es de un canterano mejor. Creo que Francis y Junior están entrando muy bien en el equipo. Hicieron un trabajo magnifico en Riazor. La competencia es buena, sube el nivel del equipo. Vienen empujando muy fuerte y hace que nosotros estemos alerta. Todos estamos trabajando bien y será le míster quien decida".

¿Cómo planteará Setién el partido?: "Nuestra idea es nuestra idea. Nuestra filosofía es tener la posesión, apretar arriba, tener el balón e intentar conseguir la victoria. Vamos a intentar conseguir la victoria con nuestra filosofía, al igual que hacemos siempre".

A pesar de la victoria de ayer, el Real Madrid no llega en un gran momento en LaLiga: "El Madrid en liga no arrastra su mejor momento, nosotros estamos en un momento bueno y ahora estamos cerca en la clasificación, pero no pensamos en eso, solo en el partido".

¿Se siente mejor jugando con defensa de cuatro o de cinco?: "Me gustan las dos posiciones, me gusta llegar arriba y ayudar en defensa y ataque. Con cinco llego más al ataque, pero con cuatro también me siento cómodo. El míster decidirá".

La plantilla sigue pendiente de Feddal, operado recientemente: "Estamos en contacto con Feddal, está en Barcelona y todo va bastante bien. Es una baja importante para nosotros, es un líder en defensa, pero esperamos que esté lo antes posible con nosotros".

La llegada de Bartra ha sido muy buena para el Betis: "Está aportando mucho, es un líder defensivo como Zou, viene del Barcelona y del Dortmund. Aporta mucho en la salida de balón y es un gran futbolista, ha subido el nivel defensivo con su llegada".

¿Es el Betis un equipo más seguro con tres centrales?: "Pienso que con los dos sistemas defendemos de la misma forma. Con tres centrales a lo mejor tenemos más equilibrio en ataque, pero con cuatro defensas también hemos dejado la portería a cero. Sabemos que con nuestra filosofía nos pueden crear más ocasiones, pero estamos haciendo un buen trabajo".

Barragán también lanzó un mensaje para la afición: "Durante todo el año nos han dado todo el ánimo que nos han podido dar, han llenado el campo todos los domingos y nosotros nos vamos a dejar la piel por ellos. Vamos a intentar conseguir los tres puntos en cada partido. Lo vamos a dejar todo por ellos".

Por último, el lateral habló sobre la vuelta al trabajo de Joel Campbell: "Campbell es un compañero con una calidad increíble. Estamos muy contentos por su vuelta".