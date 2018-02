Fabián, la importancia de Serra y Setién, su renovación, Ceballos...

Fabián Ruiz se ha convertido en un jugador fundamental para el sistema de Quique Setién, el canterano, recién renovado hasta el 30 de junio de 2023, ha analizado la actualidad del equipo verdiblanco antes de enfrentarse este fin de semana al Real Madrid. El de Los Palacios sabe que no se pueden fiar de los blancos pese a que la imagen de los de Zidane en Liga está siendo irregular. "El Real Madrid tiene jugadores fantásticos aunque no atraviesen su mejor momento. Te pueden meter tres goles en cualquier momento como hizo ayer, pero en la primera vuelta ya les dimos una sorpresa y queremos repetirla", ha dicho esta tarde en Radio Sevilla.

El centrocampista también ha explicado el cambio físico experimentado en el último año: "Hubo cambios muy grandes, en Elche trabajé mucho ese aspecto y también me dio mucha confianza ese periodo. Cuando me fui cedido al Elche trabajé de forma específica para ponerme más fuerte en el tren superior. Cogí cinco o seis kilos en masa muscular. Ese trabajo lo sigo manteniendo aquí. Juan Merino ya me lo había recomendado, y yo sabía que con ello sería mejor futbolista".

Recordando esa cesión al Elche, el de Los Palacios cree que ha sido vital para su crecimiento como futbolista: "Cuando yo me fui cedido no pensé en que sería un paso hacia atrás, sino un impulso para quedarme aquí después. Hay otros jugadores que cuando salen agachan la cabeza y tiran la toalla. Pero salir de esa zona de confort me vino bien, viene bien a los jóvenes".

La llegada de Serra Ferrer a la parcela deportiva, también ha sido muy positiva tanto para él como para la cantera: "Sabía que a Serra la gustaba la cantera y confiaba en la gente de casa. También conté con la filosofía de Setién. Yo me siento cómodo con el manejo de la pelota y cuando supe que él venía supe que sería una buena oportunidad para quedarme".

Su renovación hasta 2023: "Cada situación es diferente. Desde el principio tenía la prioridad de quedarme en el Betis porque es donde me siento feliz. Pero Jonathan Viera también tiene razón porque la carrera de un futbolista es corta y está bien solucionar la vida a tu familia. Yo quería sentirme valorado, pero también quedarme donde más me importaba".

Se le comparó con Dani Ceballos: "Cada persona es diferente, no puedo ponerme en la piel de otro futbolista. Yo pensé en mí y me sentía feliz aquí".

Objetivos para el futuro: "Renové entre otras cosas por el proyecto que se está haciendo aquí. El Betis va creciendo y tengo ilusión en seguir creciendo aquí. No sé el futuro que tendrá Fabián, pero me gustaría quedarme mucho tiempo. Los jugadores siempre queremos ganar. Estamos en buena dinámica y en la posición es buena. Queremos pelear por Europa, es una competición muy bonita. Si peleamos por ello al final de temporada, será bueno".

Quique Setién: "El técnico es cercano a sus jugadores, nos transmite confianza porque es transparente. Tenemos confianza en él. ¿Sistema? La filosofía que propone nos dará más partidos positivos que negativos. Estamos en la pelea por cosas bonitas y ojalá sea así hasta final de año".