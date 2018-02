Joaquín: "Nadie nos puede privar de la ilusión de luchar por Europa"

Joaquín Sánchez está en un estado de forma envidiable. A sus 36 años, está viviendo un momento dulce en el Betis, pero detrás de ese rendimiento hay muchísimo trabajo diario. "Los años no pasan en balde. Por mucha genética y talento que tengas, si no trabajas día a día y te esfuerzas, además de cuidarte, lo pagas. Estoy en un buen momento, disfrutando. En Riazor me encontré con esa frescura que necesita mi fútbol, pero también el equipo, con muchísima posesión, está atravesando por un gran momento de fútbol. Así se disfruta más", ha renococido el portuense en Radio Marca.

El verdiblanco ha hablado de muchos temas de actualidad en torno al Betis, como el próximo rival en Liga, el Real Madrid: "Independientemente del momento por el que atravesamos, ya que dos victorias te dan tranquilidad y te hacen afrontar el partido de otra manera, el compromiso debe ser el mismo o más, sabiendo que jugamos en casa. Ya dimos la sorpresa ganando allí en la primera vuelta. El Madrid, haciendo un mal partido, te puede meter cinco, pues tiene jugadores del máximo nivel que marcan diferencias. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido, jugar los 90 minutos al máximo de intensidad y tirar de nuestra filosofía, teniendo el balón y haciendo correr al rival, tratando de que ellos no se encuentren cómodos para que sus armas las tengan ocupadas en otros asuntos. ¿Cansados? Tiene una plantilla enorme, así que, aunque vengan de un partido exigente ante el PSG, opondrán mucha resistencia. Está claro que, aunque lo pongamos todo en el campo, podemos perder. Como se vio el miércoles, en cualquier descuido te solucionan el partido. Ése es su fútbol. Vamos a intentar contrarrestarlo, pero será complicado".

En octava posición y a tres puntos del sexto puesto que da acceso a la Europa League, este Betis no se pone límites: "No nos podemos cerrar ninguna puerta; eso está clarísimo. El equipo va a más en la segunda vuelta, ganando partidos importantes, por lo que tenemos las mismas opciones que cualquiera. Es verdad que queda mucho y vamos a tener que competir hasta el final para intentar entrar en la zona europea. Pero hay que ser realistas, porque no va a ser fácil. Hay otros equipos que también lo están haciendo bien y con los que habrá que pelear. Eso sí, nadie nos puede privar de la ilusión de luchar por Europa. A ver hasta dónde somos capaces de llegar. Por supuesto que un club de la dimensión del Betis debe aspirar a todo, ser ambicioso y crecer cada día. Estamos en un club donde la exigencia es máxima, la de pelear con los mejores. Vamos a luchar a muerte, porque estamos con muchísima confianza. Lo que recalco cada día en el vestuario es que tenemos una opción muy bonita para crecer cada año y ser todos más reconocidos y mejores futbolistas".

700 partidos al lado de muchos canteranos: "Intento tenerlos arropados, que sientan cómodos, como uno más del grupo. Están empezando, así que es normal que tengan sus nervios y sus dudas, por lo que trato de estar cerca de ellos cada día para que vayan creciendo futbolística y mentalmente. Rendir en esta competición exige un esfuerzo máximo al que se tienen que acostumbrar para llegar a ser importantes en el Real Betis. El esfuerzo y la actitud que están demostrando son extraordinarios, como lo estamos viendo. Junior debutó el otro día, Loren lleva dos partidos seguidos marcando, Francis ya se había estrenado con nosotros... Siguen saliendo chavales de la cantera, lo que es muy importante. Tiene que ser una fuente para este club".

Dani Ceballos: "Son futbolistas talentosos por los que vienen equipos importantes, con mucho poderío. Es normal que Dani quiera jugar allí. Al final, era decisión suya, pero encontrar un sitio allí es difícil"

Loren: "¿Más goles que Benzema? Me parece genial. Lleva una progresión magnífica. Es un chaval fenomenal, como todos los demás, así que me alegro mucho por él".

Quique Setién: "Es simpaticote. Un tío entrañable y cercano; muy normal. Con su idea y su filosofía, con el que se puede hablar".

Vislumbra la retirada: "A ver dónde termino (risas). Me gustaría, como siempre he dicho, seguir ligado al fútbol, que ha sido mi vida. Aunque tenga pinceladas en otros temas que me gustan y se me dan bien, quiero seguir con lo que he vivido y mamado desde pequeño".