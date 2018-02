Setién, sobre la oferta de Rubén, Loren, Ceballos, Zidane o el sistema

Ha hablado mucho, como es habitual en él, Quique Setién. El técnico cántabro ha respondido claro a todas las preguntas, excepto a las referentes al sistema que utilizará este domingo ante el Real Madrid y a los jugadores que saldrán en su once. A Zidane, al que ha defendido, no le ha dado ni una pista.

Esto es lo que ha explicado el preparador verdiblanco:

El plan

"Lo que hagamos, tendremos que hacerlo muy bien. Cuando dejas espacios a tu espalda, evidentemente, te estás debilitando, pero sólo en teoría. Si presionas bien arriba, es distinto. Tomaremos decisiones en función de cómo se vaya desarrollando el partido. Nosotros adelantamos la defensa cuando apretamos arriba, para robar alto, pero nos podrían hacer daño si no nos coordinamos bien. Encerrarnos no nos gusta".

El momento de los 'resucitados' blancos

"Vosotros soléis quedaros mucho con lo que pasa lo último, pero yo no tenía dudas de que el Madrid iba a estar bien ante el PSG, aunque es verdad que se le vieron ciertas debilidades. El resultado fue el que fue, pero se trata de acertar. Yo creo que el Madrid no tiene la lucidez del verano, pero este resultado le va a dar la confianza que necesitaba. Yo del Madrid siempre espero lo mejor. Todos los equipos tienen su momento y hay otros momentos en los que todo te sale mal. Es muy difícil salir de esa situación pesimista. Es verdad que el Madrid era un espectáculo a principios de temporada... El problema es que la mala racha que han tenido se ha alargado más de lo previsto".

Y el buen momento del Betis

"El estado de ánimo influye mucho. Dos triunfos seguidos siempre te refuerzan. Además, en estos dos partidos hemos hecho muchas cosas bien. Estamos en un buen momento de lucidez, en un buen momento físico... Ojalá lo podamos aprovechar y pongamos al Madrid en dificultades. El Madrid crea muchas ocasiones, pero también se las generan y el ambiente en el estadio va a ser muy bueno. Veo posibildiades reales de poder sacar un buen resultado".

¿Mantendrá el sistema, con tres centrales?

"Es verdad que, con este sistema, nos hemos reforzado en algunas cosas, pero también nos hemos debilitado en otras. Como con todas las maneras de jugar, tiene sus pros y sus contras. Es verdad que hemos ganado así dos partidos seguidos, pero hemos dejado de hacer otras. Debemos atacar y defender mejor. Nos ha indluido mucho en esto la llegada de Bartra, que tenía experiencia con este dibujo".

¿Jugará Loren?

"A ti no te lo voy a decir porque aún no se lo he dicho a ellos. No he decidido todavía qué voy a hacer. Loren es un chaval muy normal. Espero que continúe de esta manera, centrado en ser mejor cada día, que ponga todo esto entre paréntesis, pues hemos visto jugadores que aparecen y desaparecen muy rápido... Le daremos el protagonismo que requiera en cada momento. Junior también tiene condiciones, pero le faltan cosas y el salto que debe dar es muy grande, igual que Francis. Si progresan, seguirán estando ahí, hasta que se hagan futbolistas de verdad. Todavía no lo son".

Regresa Dani Ceballos

"Siendo un rival, le recibo como a todos. No lo voy a descubrir, pero es un grandísimo futbolista. No sé si jugará él u otro, pero todos son buenos. Si juega, tendremos dificultades para pararlo. Entiendo que tendrá el cariño de la gente. No es fácil frenar a un rival del nivel del Madrid. Dependemos mucho de lo que haga el rival: de cómo esté, de su punto de suerte. de su lucidez... Si está bien, tus opciones se reducen mucho. Lo de la ida no es una referencia porque Adán fue nuestro mejor jugador, disparon mucho... Siendo realista, no creo que vayamos a tener las mismas ocasiones que en el Bernabéu".

La oferta de China recibida por Rubén

"Estoy encantado con él. Si está, me parece fenomenal, y si se quiere marchar... Igual un jugador veterano aprovecha esa oportunidad -la oferta de China-. Lo normal es que entrene muy bien, es un gran chaval y contamos con él, pese a que ahora se tiene que repartir los minutos con otro jugador más (Loren)".

En defensa de Zidane

"Zidane es igual de entranador cuando ganó la Champions que tras la mala racha. Es más, seguramente habrá crecido en este tiempo. Vosotros necesitáis estas cosas para hablar. Si yo hablase de vosotros, podría escribir un libro, pero seguro que me matáis...".

¿Qué ocurre con Javi García?

"Ha perdido protagonismo, es verdad, pero no ha dejado de ser un jugador importante para mí. Tiene que aceptarlo, porque su caso nos ha pasado a todos. Los problemas de espalda le frenaron un poco y no está al nivel del comienzo de temporada, pero está bien. Es sólo que pensamos que hay jugadores que nos pueden dar otras cosas. Más adelante podríamos cambiar. Depende del momento de cada uno. Protagonismo seguirá teniendo".