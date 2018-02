La Superliga china vuelve a tentar a Rubén Castro

El mercado de fichajes en China permanece abierto y lo seguirá hasta el próximo 28 de febrero. Hasta entonces, pueden seguir inscribiendo jugadores y LaLiga española es uno de los escaparates más atractivos para los gestores de la Superliga, que no pierden de vista a un ´viejo´ conocido para ellos: Rubén Castro.



Y es que, según publica Alfinaldelapalmera, dos clubes chinos estarían muy interesados en repescar al canario, que ya militó seis meses en el Guizhou Hengfeng de Gregorio Manzano. No ha trascendido el nombre de los clubes en cuestión, pero no parece descabellado pensar que uno sea el propio Guizhou, pues el técnico jiennense ha admitido en varias ocasiones su deseo de contar con el ariete de 36 años que en su paso por la exótica liga china anotó siete goles en once partidos.



La intención del jugador, manifestada también en varias ocasiones, siempre ha sido permanecer en el club, al que regresó para tratar de conseguir batir el récord de Poli Rincón de máximo anotador de la historia del club en la máxima categoría, meta que tiene a tan sólo dos goles de distancias.



Sin embargo, su rol por el momento está siendo secundario. Setién sólo ha contado con él de titular en un encuentro, ante el Villarreal, y la irrupción de Loren, que ha anotado tres goles en los dos últimos partidos, ha elevado la competencia en el equipo, una situación nueva para el delantero, al menos desde que llegó al Betis.



Con contrato en vigor hasta junio de 2019 y tras intensas reuniones con el club para acordar ciertas cláusulas del mismo, Rubén vuelve a verse tentado por el fútbol asiático, en el que dejó muy buen recuerdo.