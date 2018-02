Guardado: "Quien venga al Betis no se arrepentirá"

No tendrá problemas para formar mañana en el once que Quique Setién opondrá al Real Madrid, vigente campeón de Europa por muy centrado en la Champions que arribe al Benito Villamarín y por mucha crisis de juego y resultados que arrastre en LaLiga. Y eso que muchos se asustaron cuando Javi García lo sustituía en el minuto 83 del Deportivo-Betis, si bien Andrés Guardado aclara que fueron "sólo unos calambres", fruto del esfuerzo, pero "nada de importancia", por lo que se muere de "ganas de que llegue un partido tan especial y tan exigente" como el de este domingo.

El mexicano, baluarte indiscutible de este ilusionante conjunto verdiblanco, atiende a ESTADIO en las horas previas de una cita que puede definir mejor el futuro en verdiblanco, que pesos pesados como el '18' insisten en seguir viendo con optimismo y ambición.



- ¿Es usted de los que no se fía del mal momento del Madrid?

- Totalmente. Cuando uno juega ante el Real, independientemente del momento por el que atraviese, el ambiente que viva o lo que se esté jugando, nunca te puedes confiar. Vamos a enfrentarnos a un club muy grande, al que siempre se le exige el máximo en todas las competiciones, por lo que vendrán a ganar, después del buen resultado que firmaron el miércoles ante el PSG. Querrán reafirmar su mejoría y prolongar esa dinámica positiva.

- Eso sí, en la primera vuelta demostraron que pueden tumbar a ese 'gigante dormido'...

- A eso nos agarramos. Creemos en nuestra idea de juego, aunque, para ganar al Real Madrid, necesitas que se junten muchos factores, como ocurrió en el Santiago Bernabéu, cuando confluyeron muchas cosas y nos llevamos los tres puntos. Ahora, el cambio es que jugamos en nuestro estadio, ante nuestra gente, que seguro que van a generar un ambiente increíble. Todo ello lo podemos aprovechar. Creemos en nosotros mismos, por lo que vamos a intentar repetir. En estos partidos, siempre hace falta una pizca de suerte. El antecedente está ahí, desde luego.

- ¿Llegar con dos triunfos en la mochila ayuda?

- Obviamente, las dos victorias nos dan un plus de confianza. Pero veo más importante aún el hecho de haber encajado únicamente un gol en esos dos partidos, pues la seguridad atrás era una de las cuestiones pendientes de nuestro juego. Que no encajemos tantos con esa facilidad es muy importante, porque nosotros siempre solemos marcar. El equilibrio y la solvencia defensiva es lo que estábamos buscando para ser un equipo todavía mejor. Lógicamente, dejar a cero al Madrid es bastante más complicado, aunque allí lo conseguimos con un partido espectacular de Adán, que lo paró todo. Lo que queremos este domingo es que no sea Antonio la figura.

- La mejoría ha llegado con el cambio de sistema. ¿Jugar con tres centrales ha influido?

- A lo mejor; puede ser. Tiene que ver mucho también con que hayamos puesto más atención para que no se repitan los errores que estábamos cometiendo. Nos remataban con mucha facilidad. Es verdad que, al tener un central más, nos sentimos más protegidos. Nos siguen llegando por los costados, pero no nos rematan tanto ni tan claro. Influye el sistema, pero también ese afán de cada uno en estar más concentrados. Hemos mejorado a nivel colectivo e individual. Por supuesto, la llegada de Bartra, un central con mucha calidad y experiencia en la elite, nos ha ayudado. En los partidos anteriores al del Villarreal, habíamos pagado muy caro cada error que cometíamos. En este deporte, la esencia es ésa: aprovechar los fallos del otro. Es imposible no errar. Pero ahora tratamos de jugar más fácil, asumiendo menos riesgos en fase inicial y apostando por pases de seguridad. Arriba, sí procuramos ya cambiar a pases más comprometidos que supongan situaciones de gol.

- ¿Es cierto que pudo ser madridista en 2006?

- Sí. El Real Madrid realizó al Atlas una oferta de cesión para que me integrara en el Castilla. Yo era muy joven, pero ya había jugado el Mundial de Alemania y actuaba en la Primera división de México. Mi club no me veía cedido en un filial, así que no aceptaron. No tuve la oportunidad entonces, por lo que todo quedó en una anécdota en mi carrera. Uno no sabe qué habría pasado. A lo mejor me va bien en el Castilla y me llega la llamada del primer equipo... o me regresan a mi país por fracasado (risas).

- Al final, llegó a España de la mano del Deportivo. Se marchó y, con 30 años, le tocó volver a un Betis en fase de crecimiento. ¿Esperaba ser tan importante? Sea sincero.

- Lo que uno busca cuando toma la decisión de cambiar de equipo es ser importante, ser protagonista y tener muchos minutos. Ciertamente, estoy muy contento con el papel que estoy desempeñando en este Betis, donde hay un margen de mejora grandísimo, tanto a nivel colectivo como individual. Eso me hace ilusionarme muchísimo. El regreso a España está siendo por la puerta grande, como se dice aquí. Tenía mis dudas, porque es una realidad que el nivel es bastante superior al de la Liga Holandesa.

- El caldo de cultivo ideal para preparar su cuarto Mundial, ¿no?

- Ésa era una de las razones principales para venir aquí. Quería medir si podía estar de vuelta en la que para mí y para muchos es la mejor Liga del mundo y mantener un nivel alto. Estoy encantado con los resultados hasta el momento, porque he encontrado exactamente lo que buscaba. En cada entrenamiento y en cada partido me exigen el máximo. Y no hay mejor forma de preparar una cita tan importante como el Mundial, donde trataremos de llegar muy lejos con mi selección para que todos en Méximo estén orgullosos de nosotros.

- Tampoco sería mal colofón a la temporada, antes de marcharse a Rusia, que dejen en mal lugar a Setién y se metan en Europa, pese a que él insiste en que hay diez equipos mejores que el Betis.

- No es por llevarle la contraria al míster, pero siempre fui de la opinión de que hay que ponerse techos altos a la hora de buscar los objetivos. Si te pones una barrera baja, seguramente te quedes estancado en una meta menor. Al contrario, cuando tienes miras altas, la misma inercia te hace muchas veces luchar por algo que no estaba presupuestado en principio. Esta temporada, con un estilo nuevo, un entrenador recién llegado y muchos jugadores que no estábamos en el club, lo normal era que nadie pensara que estaríamos arriba. Pero la realidad es que estamos a tres puntos de Europa, por lo que no vamos a huir de que se puede. No vendemos humo, pero tampoco nos pueden quitar la ilusión de luchar hasta el final por un objetivo tan ilusionante como entrar en Europa. La realidad es que estamos ahí, por lo que no va a quedar por nosotros que lo intentemos.

- Desde su llegada, varios compatriotas suyos (Alanís, Héctor Moreno, Raúl Jiménez, Layún) han sido vinculados con el Betis. Es inevitable pensar en que Guardado ha tenido que ver...

- Al final, no le miento a nadie. Les hablo de lo que estoy viviendo. Me he encontrado con un Betis muy estructurado, con una directiva muy seria, con una dirección deportiva en la que hay alguien que todos conocemos como Serra Ferrer, más una afición que no voy a descubrir yo ahora. Además, todo eso se junta en una ciudad espectacular para vivir, por lo que venir a este club es tremendamente atractivo para cualquier jugador, ya sea mexicano o no. Si, encima, ves partidos por la televisión en los que se puede comprobar que hacemos un fútbol ofensivo y vistoso, eso llama todavía más la atención. Cuando me preguntan, sólo digo la verdad: el Betis me ha sorprendido en muchos aspectos, no sólo el deportivo. Si alguien toma la decisión de venir, no se arrepentirá.