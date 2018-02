Marcos Llorente, la última bala de Serra

En fútbol es aconsejable no elevar nada a definitivo mientras haya tiempo para que las cosas cambien, aunque, a día de hoy, los técnicos del Betis no encuentran casi nada relevante en el reducido mercado que se le reabrió a partir del 3 de febrero, cuando Zou Feddal se rompió el tendón de Aquiles izquierdo ante el Villarreal, diciendo obligatoriamente adiós a la temporada. Tanto es así que, descartados varios ofrecimientos y seguimientos por su carestía o por las pocas garantías que ofrecerían ahora, la última bala de Serra Ferrer parece ser la de Marcos Llorente, cuyo futuro en el Real Madrid está en el aire aún.

Huelga decir que la comisión ejecutiva verdiblanca lleva unos días analizando una lista de nombres que no convence en su mayoría, dado que las únicas alternativas viables con las ventanas de transferencias oficiales cerradas pasan por profesionales que no necesiten un tránsfer internacional, por lo que deberían estar en paro o actuando ya en Primera o Segunda. Por otro lado, Quique Setién y el vicepresidente deportivo han pactado que no estaría de más apuntalar un plantel que ha tomado buen rumbo y que, pese a las incorporaciones desde el filial, acusa su cortedad, aunque siempre y cuando la apuesta no sea coyuntural, sino que llegue un jugador que valga para lo que resta de la 17/18 y los próximos ejercicios, además de mejorar lo que existe en Heliópolis, algo que no es sencillo.

Desde Inglaterra vincularon esta semana a Alex Song, central y pivote liberado antes del 31 de enero por el Rubin Kazan. El ex del Barcelona, sin embargo, no vendrá a probar al Betis, según confirman desde la planta noble del Benito Villamarín, donde tampoco están por la labor de reclutar a otros efectivos libres como el central italo-argentino Gabriel Paletta, desvinculado del Milan (que ayer cumplía 32 años), o el lateral zurdo Guilherme Siqueira, que dejó de pertenecer el verano pasado al Atlético de Madrid y que se mantiene inactivo desde entonces, un factor más para desconfiar.

Por todo lo anterior, la idea de Serra es apurar los plazos para solicitar a la RFEF la posibilidad de fichar por la grave lesión de Feddal, un periodo de 20 días que expiraría el próximo viernes 23 de febrero, pues, a partir de que la Española tenga conocimiento, responderá en un máximo de 72 horas, por lo que el Betis tendría dos semanas extra para contratar a un sustituto. Así, como mucho el 13 de marzo, debería haber un repuesto para el marroquí. Y el único que genera consenso es Marcos Llorente.

El problema es que sólo la eliminación del Real Madrid en Champions, que no se dilucidará hasta la vuelta ante el PSG del 6-M, convencería a Zidane de la pertinencia de liberar a sus futbolistas menos utilizados. Por si acaso, en Heliópolis han iniciado los contactos con el entorno del ex del Alavés para adelantar en todo lo posible una hipotética negociación en materia económica. Si se alinean los astros, irán a por él.