Los mejores momentos de Joaquín en 'Mi casa es la tuya'

Joaquín Sánchez volvió a ser el invitado de lujo de Bertín Osborne en su programa 'Mi casa es la tuya', donde hablaron de muchísimos temas, y uno de ellos no pudo ser otro que el Betis.

Bertín le preguntó sobre esa compra de acciones del Betis que formalizó hace unos meses. "Una semana durmiendo en el sofá me llevé cuando se enteró de lo que me había gastado", bromeaba Joaquín.

Sobre su futuro aseguró que no le queda mucho en el fútbol: "A mí no me queda mucho, ¿tú sabes cómo me levanto por la mañana? Me duelen los tobillos, soy una alcayata".

También hubo momentos para el recuerdo, como algunas anécdotas vividas en el vestuario del Betis. Y por supuesto, cómo no, un bonito repaso a sus humildes comienzos en El Puerto de Santa María.