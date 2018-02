Joaquín: "Vamos a pelear por Europa hasta el final"

Joaquín Sánchez, capitán del Betis, ha analizado la derrota verdiblanca a pie de campo para los micrófonos de Movistar Partidazo. "Hemos intentado entrar con la misma idea que acabamos la primera parte, pero ellos han empezado a apretar, sabíamos de la dificultad pero cuando le dejas la iniciativa marcan la diferencia. luego hemos tenido otra vez más control, pudimos recortar con el gol de Sergio León pero en este tipo de partido pueden pasar esas cosas", ha reconocido.

Sobre los cinco goles encajados, Joaquín ha explicado: "Intentamos corregir muchas cosas, tener que marcar todos los partidos tres o cuatro goles es complicado, queremos atacar y marcar pero sabiendo que defensivamente tenemos que ser más correctos. El Real Madrid siempre te crea peligro".

En cuanto al objetivo para la temporada, Joaquín no renuncia a Europa: "Nuestro objetivo es pelear hasta el final, quedan muchos partidos, tenemos muchísimas opciones y vamos a pelear, a ver si somos capaces de estar ahí".

Por último, preguntado sobre su enorme rendimiento y estado de forma a sus 36 años, el portuense ha dicho: "No hay ningún secreto, trabajar cada día, no perder la ilusión y seguir intentándolo. Creo que la ilusión está intacta, sigo disfrutando en un equipo que me apoya cada día y seguirá hasta que pueda".