Real Betis 3-5 Real Madrid: 'Déjà vu' en el Villamarín tras otro improductivo tobogán

El Betis soñó con un triunfo épico ante el Real Madrid, tras remontar con justicia en la primera parte un gol de Asensio y verse superado claramente por su rival en la segunda, pero la 'ruleta rusa' que obró, como ante el Valencia, en las postrimerías acabó igualmente con un tiro en el pie que le dejaba sin puntos, aferrado a sensaciones puntuales sobre las que no podrá cimentar un salto en sus aspiraciones. Y huelga decir que, por muy vulgar que fuera a ratos la versión de los ayer celestes, habría sido tremendamente meritorio imponerse, aunque la forma en que se le escapó el partido a los hispalenses deja un regusto a fatídico 'déjà vu'.

De inicio, demasiado respeto entre ambos equipos, que jugaban a un ritmo exageradamente lento, lo que facilitaba que unos y otros pensaran y ejecutaran con cierta tranquilidad. La mayor calidad merengue compensó en el primer cuarto de hora la desidia de sus hombres, con Bartra y Adán evitando que Cristiano y Asensio, respectivamente, pusieran por delante a los de Zidane, aunque lo lograría a renglón seguido el balear, listo para cabecear en el corazón del área el despeje del meta local a disparo de 'CR7'. Una vez más, el Betis pagaba caro su fragilidad defensiva, ya que nadie estorbó a Marcelo en el centro desde la izquierda, al tiempo que Amat rechaza al centro de manera improcedente para permitir que el vigente campeón de Europa tuviera todo el tiempo del mundo para armar un ataque en varios tiempos.

El tanto despertó al anfitrión, que se dio cuenta enseguida de que no podía caer sin plantar cara ante un 'gigante' con pies tan embarrados. Con Boudebouz inspiradísimo por dentro y Joaquín echándose por enésima vez el equipo a la espalda, los de Setién imprimieron un plus de intensidad a su fútbol, apostando ya por esa posesión que parecieron despreciar en el arranque. El Real Madrid, en su desganada versión liguera, dio un paso atrás flagrante, giro que aprovecharon los verdiblancos para acumular méritos de sobra para la remontada. Un zaguero se cruzó 'in extremis' en el 14 para evitar que el portuense fusilara a Keylor, al tiempo que Loren remataba de espuela un buen servicio de Junior y Mandi, en un ensayo del 1-1, cabeceaba desviado a bocajarro.

El carrusel de ocasión heliopolitano sonrojaba a los madrileños, hasta el punto de que el empate parecía únicamente cuestión de tiempo. Los mismos protagonistas anteriores rozaban el premio antes de la media hora, con especial ahínco un Joaquín cuyo libre directo rescataba de la mismísima escuadra Navas. Pero tanto fue el cántaro a la fuente que acabaría desbordándose. Así, Mandi acertaba esta vez (34') a cabecear bien abajo un servicio desde la línea de fondo del '17', crucial nuevamente a ocho del intermedio para medir los tiempos en un contragolpe que culminó poniendo de gol a Junior, si bien fue Nacho el que, incomprensiblemente, alojaba el balón en su portería, previo desvió milagroso de Keylor. De ahí al descanso, maquillaje futbolístico puro y duro -la neta superioridad bética en esta fase resulta indiscutible-, con Cristiano como doble artífice, encontrando a un Adán serio.

En la reanudación, un guion calcado, a excepción de un aviso de Guardado a pierna cambiada que se marchó arriba. El Madrid tiró de orgullo para mandar y materializar, pues apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Ramos cabeceaba con violencia al fondo de las mallas un córner botado por Lucas Vázquez. A diferencia del primer tiempo, los de Zidane parecían tomárselo en serio, apretando arriba al Betis, hasta el punto de que Adán evitó con sendos paradones (el primero de balonmano) dos tantos de Bale casi seguidos. No pudo hacer nada el mejoreño al filo del cuarto de hora, ya que Carvajal se marchaba con mucha calidad y Asensio no perdonaba en el mano a mano. Pintaba mal para los verdiblancos, claramente superados en esta fase por su oponente. De hecho, ponía tierra de por medio Cristiano, rompiendo el fuera de juego, quebrando a Bartra y batiendo por el centro de la portería a su ex compañero.

Sólo con 2-4 y todo perdido otra vez despabilaron los heliopolitanos. Loren, Fabián y Guardado (desde su campo) pusieron en serios apuros a Keylor, argumento suficiente para que el balón cambiara de bando. Tampoco desdeñaba el respiro el conjunto madrileño, a sabiendas de el pase al frente supondría huecos de sobra para ampliar la renta. Sin embargo, la fe verdiblanca iba a brindar otro de esos epílogos locos, por desgracia con la misma rúbrica que ante el Valencia.

Así, Sergio León, cambió a la desesperada de Setién en busca de esa catársis, remachaba en el segundo palo una comba perfecta de Junior, mientras que Joaquín mandaba arriba una falta desde la frontal. Con todo, un error infantil de Tello, que regaló un balón a Benzema, permitió a los merengues sentenciar. Lo haría el francés, que se apoyó en Lucas Vázquez y definió con calidad ante Adán. Corría el minuto 92 y, como en el referido precedente, los anfitriones morían ahogados en la orilla.



- Ficha técnica:

Real Betis: Adán; Mandi, Bartra, Amat (Javi García, m.75); Barragán, Boudebouz (Tello, m.81), Fabián, Guardado (Sergio León, m.81), Junior; Joaquín y Loren.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo (Theo Hernández, m.29); Lucas Vázquez, Casemiro, Kovacic, Marco Asensio; Bale (Isco, m.73), Cristiano Ronaldo (Benzema, m.89).

Goles: 0-1, M.11: Marco Asensio. 1-1, M.33: Mandi. 2-1, M.37: Nacho, en propia meta. 2-2, M.50: Sergio Ramos. 2-3, M.59: Marco Asensio. 2-4, M.65: Ronaldo. 3-4, M.85: Sergio León. 3-5, M.91: Benzema.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a los locales Barragán (m.44), Junior (m.49) y Loren (m.61), y a los visitantes Carvajal (m.5), Kovacic (m.46), Sergio Ramos (m.55), Bale (m.57) y Casemiro (m.81).

Incidencias: Partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga Santander, disputado en el Benito Villamarín ante 53.486 espectadores. Césped en perfecto estado. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Luis Cid Carriega, extécnico del Betis, y del periodista y escritor sevillano Nicolás Salas, fallecidos esta semana