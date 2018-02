Setién: "Lo más justo habría sido un empate"

Quique Setién considera una "decepción" perder tras la gran primera parte que hizo el Betis; pero ve "abultado" el resultado y destaca el "mérito" de sus jugadores, que dominaron el juego durante casi toda la primera mitad y un buen tramo de la segunda, donde el Madrid apretó y cometieron pérdidas que resultaron letales.

- ¿Qué ha pasado en la segunda parte?

- "Habíamos recalcado en el vestuario la necesidad de tratar de continuar igual que en la primera parte, sin prisas, sin perder el balón en la zona del medio campo, seguir circulando, teniendo posesiones largas... En la primera parte hemos controlado el juego, pero este equipo te aprieta, te provoca pérdidas y nos han llegado el empate y el 2-3 muy rápido. Nos recuperamos a partir de ahí, volvimos a tener el control, haciendo cosas bien aunque sin precisión en la finalización y tuvimos opciones con el 3-4. Es un poco decepcionante perder después de una gran primera mitad, pero mantener ese nivel todo el partido contra un equipo así es muy complicado. Es muy difícil robarles el balón. Hemos hecho todo lo que hemos podido y estoy contento con haber implicado a este equipo. Creo que la derrota es abultada y habría sido más justo un empate, pero la efectividad es demoledora".

- Zidane dice que se queda con los cinco goles a favor y no con los tres en contra. ¿Con qué se queda usted?

- "Con lo que me puedo quedar. Con las cosas positivas que hemos hecho. Le hicimos replegarse, le tuvimos lejos de nuestro campo 45 minutos, les hemos remontado un 0-1 y creo que todo eso tiene mucho mérito. Estoy contento con la respuesta de mis futbolistas aunque no nos haya dado para ganar. Es una pena perder y no me puedo quedar con el resultado, pero hay derrotas que duelen menos".

- ¿Por qué hizo los cambios ofensivos a 10 minutos ya del final?

- "Los estábamos pensando hacer cuando encajamos el tercero y el cuarto. Teníamos que haber cambiado antes, pero entramos en una fase en la que volvimos a estar bien. Ryad (Boudebouz) y Joaquín estaban muy bien, Fabián y Andrés (Guardado), también. Ibqa a meter a Javi García, pero estábamos recuperando el control y no quería cambiar nada. Es verdad que los cambios luego nos han dado algunas cosas, pero en ese momento no sabes si vas a mejorar lo que estás viendo o te van a hacer aún más daño y decidimos esperar un poco. Sergio y Tello salieron muy bien, podrían haber salido antes, sí; pero creo que entraron en el momento adecuado".

- ¿Si pudiera volver al descanso, qué les diría a sus jugadores?

- "Si me hubiéseis escuchado hablar en el descanso veríais inexplicable que haya pasado lo que ha pasado. La única explicación es que han ido a muerte a la presión y cuando jugadores como estos te aprietan así, aumenta mucho la posibilidad de que falles. Hubo cinco o seis pérdidas que no se deberían haber producido. Lo habíamos trabajado toda la semana, habíamos puesto un énfasis especial en ese problema y estamos advertidos, pero no es fácil evitarlo ante un equipo como éste".