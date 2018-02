Bartra: "El Betis reunía lo que buscaba"

Marc Bartra ha concedido una entrevista a los medios del club en la que ha repasado todos los temas de la actualidad verdiblanca.

- ¿Qué sensación le deja la derrota ante el Madrid?

- Después de demostrar en la primera parte que fuimos superiores, en la segunda nos metieron el 2-2 casi sin hacer demasiado y el partido se te pone cuesta arriba.

- ¿Encajar tantos goles es achacable a la filosofía?

- Llevábamos dos partidos muy buenos a nivel defensivo. Incluso en la primera parte del Madrid. Pero, en la segunda parte llegó un vendaval. Aun así, nos supimos reponer, pusimos personalidad. Pero, cuando quieres empatar, puede pasar que en cualquier momento te pueden hacer otro. Yo me quedo con la lucha del equipo.

-¿Palpa la ilusión de la gente?

- Claro que se nota. Sentimos que tenemos equipo, pero hay que tener paciencia. Habrá días en los que no salgan las cosas, pero tenemos margen de mejora. Tenemos que tener paciencia todos.

- Se le ve cómodo jugando en el nuevo sistema con una defensa de tres.

- En mi primer año en el Dortmund jugaba así. Lo más importante es la filosofía. Jugando con dos o tres centrales, la filosofía es la misma: tener el balón, generar ocasiones y ahogar al rival arriba.

- Con el Barça como espejo.

- Es un planteamiento que necesita paciencia. A corto plazo se puede dar un buen nivel, pero hay que tener paciencia. A Guardiola el primer año en el City le costó, pero mira ahora, son imparables.

- Setién le elogia constantemente.

- Estoy muy agradecido por la confianza desde el principio. Sobre todo, porque es un entrenador que ve las cosas como yo y eso se agradece.

- ¿Qué le pide Setién?

- Hablamos de posicionamientos. Cuando tienes defensa de tres, tenemos que comunicarnos muy bien entre nosotros. Yo, al estar en medio, tengo mejor perspectiva para poder colocarlos. En las inferiores del Barça también jugábamos así.

- ¿Es posible trasladar el modelo del Barça?

- Claro que sí. Económicamente, el Barça cuando menos se ha gastado ha sido cuando ha jugado con jugadores de la casa. Se necesita que el entrenador confíe en esa filosofía, que él crea en la cantera y la calidad de la gente de fuera. Una de las cosas que hablé con Lorenzo Serra Ferrer fue sobre el proyecto que él tiene en mente. Cuando ves ese proyecto... Tienen algo grande entre manos.

- ¿Por qué vino?

- Yo no quería perder el tiempo. No veía seguir allí sin jugar. Las cosas que salieron, para mí, no me ofrecían estabilidad, confianza desde el principio... Había algo que decía que tenía que venir aquí. La filosofía que hay es una de las grandes cosas que decantó que viniera aquí. La filosofía, el entorno, el vestuario. El Betis reunía todo lo que yo buscaba.

- Su objetivo es estar en el Mundial. ¿Ha hablado con Lopetegui?

- Sí. Le gusta mucho como juega el Betis, su filosofía. Al final, es muy parecido a lo que juega la selección. Sé que le gusta mucho la filosofía del Betis.

- ¿Se habla en el vestuario de Europa?

- Los partidos difíciles de verdad ya están pasados, vendrán otros. Lo mejor es ir día a día, aunque parezca un tópico. Esa es la mentalidad. No tenemos que hacer cuentas de la lechera.