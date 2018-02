Muñiz se sentará contra el Betis

El Levante mantendrá a Juan Ramón López Muñiz en el banquillo al menos hasta el partido contra el Betis. Así lo ha anunciado hoy el presidente granota, Quico Catalán, después de una maratoniana reunión en el club de Orriols.

"No vengo a ratificar el trabajo ni la figura del míster, en la reunión hemos hablado de la preocupación del Consejo por la situación en la que estamos. Nuestro entrenador es Juan Ramón y estoy convencido de que va a serlo. No he ratificado a nadie. Ni pretendo hacerlo. Ni ratificaré nunca", ha dicho Catalán en la rueda de prensa posterior al cónclave. "Es mi entrenador. Es el entrenador del Consejo de administración, seguro", ha respondido cuando le han preguntado si seguirá hasta el final del curso.

El mandatario ha mandado un mensaje a su plantilla para superar la peor racha de la historia del Levante en Primera: "Transmitimos plena confianza en la plantilla y el míster, estamos en el camino correcto de trabajo, tenemos que ayudarnos entre todos, mejorar todos los aspectos y poco más. La plantilla debe estar triste como estoy yo y cualquier levantinista. Lo que debe hacer la plantilla es saltar al campo plenamente convencida. Hay que afrontar los siguientes partidos como finales".

En cualquier caso, queda claro que la situación en el Ciutat es de alarma total y que una victoria del Betis la próxima jornada podría dar con el técnico fuera del club. "Hay consejeros que están preocupados, y el presidente está preocupado. La preocupación es lógica, existe, por eso hay un momento en que el Consejo pide a la dirección deportiva que nos haga un informa de la situación conlos pros y contras del momento que estamos viviendo. A partir de ahí no hay motivo de ninguna votación ni nada. El Consejo se pone al servicio de la dirección deportiva, técnica y plantilla para seguir peleando por el objetivo. Seguramente al equipo le pasarán cosas, pero es motivo de análisis interno en la parcela deportiva".

En la recámara, el nombre de Juande Ramos, junto a los de Luis García Plaza y el técnico del filial