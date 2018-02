Poyet: "No me informé lo suficiente antes de llegar al Betis"

El exentrenador del Betis Gustavo Poyet, ahora entrenador del Girondins de Burdeos, ha hablado sobre su etapa en el conjunto verdiblanco en una entrevista concedida al diario Marca. El uruguayo ha dejado claro que su experiencia en el Benito Villamarín no fue demasiado buena en lo personal. Además, ha regalado algún alago para Quique Setién, por quien tiene gran admiración.

Poyet destacó que se debió haber informado más antes de llegar al Betis: "Aprendí que no me informé lo suficiente antes de entrenar al Betis. La culpa fue mía y no de ellos. Yo pensaba que aquel campo, que era un espectáculo en mi etapa como jugador, sería aún más agradecido estando de su lado. Pero luego me encontré con una locura interna y alrededor del club que me afectó. No me preparé para todo ello. Cuando vine a Burdeos no cometí el mismo error. Leí mucho antes".

"Lo que a mí me gusta, y no pude hacer ni por asomo en el Betis, es jugar a fútbol. Y LaLiga es perfecta para ello", fueron las palabras del uruguayo cuando fue cuestionado por el estilo de juego que él prefiere.

Además, Poyet lamentó que al Betis le faltara paciencia con él, pues todos los proyectos necesitan tiempo: "Me faltó tiempo, totalmente. Me molestó el malestar instantáneo".

Haciendo una última referencia al Betis, el entrenador del Girondins habló sobre Setién: "En su día pedí por favor que dejaran trabajar a Setién. Que estaba escrito en todos lados que Setién hacía jugar bien a los equipos. Que sólo necesitaba tiempo y tranquilidad. Y con gente de la cantera. ¿Qué más se puede pedir? Luego, es normal perder algún partido feo como local, porque jugar al fútbol así tiene sus riesgos. Desde la distancia, me he hecho hincha de Setién. Me encantará que le vaya bien".