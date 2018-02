Sergio León, un 'pichichi' incombustible

Sergio León siempre cumple. Es una realidad. El de Palma del Río, autor del 3-5 el domingo ante el Real Madrid, consolidaba su condición de 'pichichi' bético en la 17/18, pues el que no pudo atajar Keylor Navas es su décimo tanto de la temporada, octavo en LaLiga, dejando atrás los siete del aún lesionado Sanabria, que los acumuló todos en el torneo de la regularidad.

Con todo, resulta meritorio que el '7' heliopolitano no haya perdido su olfato pese a haber perdido la titularidad en detrimento de Loren, como le ocurriera en la primera vuelta con Sanabria.

Antes al contrario, pese a cumplir ante el Real Madrid su tercera jornada consecutiva como suplente, Sergio volvió a demostrar su grado de activación y compromiso, aumentando su cuenta realizadora. En total, son cinco salidas desde el banquillo en 22 participaciones ligueras. La primera, en Anoeta, tuvo idéntico resultado reivindicatorio: una diana. Entonces, tardó doce minutos en lograrla desde que ingresó en el campo; contra el vigente campeón europeo, únicamente cuatro.

El canterano bético, contando todos sus aciertos de cara a gol, no necesita ni dos partidos para celebrar (171 minutos, concretamente), mientras que, de entre los recambios más atinados de Primera división, únicamente Olunga (Girona) promedia unos registros mejores (un 'chicharro' cada poco más de media hora) que el 1/47,5 del palmeño, que suele preferir, de todas maneras, las segundas partes. Y es que cinco de sus ocho tantos en el campeonato regular (y seis de diez en términos globales) llegaron a partir del minuto 45. En realidad, en el último cuarto de los encuentros, pues los más tempraneros de esta fase (contra el Levante en casa y en el derbi) acontecieron en el 65, mientras que en Balaídos 'mojó' en el minuto 71, esperando hasta el 84 y el 85 en su primera y última suplencias (en Anoeta y este domingo contra el Real Madrid, respectivamente). Frente al Cádiz en Copa del Rey, abrió el marcador pronto (6') y lo cerró a los nueve de la reanudación.

"El otro día metió Tonny y fui el primero que cogí el balón, me fui para él para darle un abrazo y le dije 'vamos, que remontamos'. Ni por mi parte ni por la suya hay pique; al contrario. Cuando yo meto, él se alegra, y, cuando mete él, me alegro muchísimo. Lo principal es el equipo y el egoísmo hay que dejarlo a un lado", decía el palmeño sobre su competencia al principio de curso con Sanabria. Ahora que parece haber perdido el puesto con Loren, su actitud es igual de irreprochable. Así lo reflejaba el padre del marbellí: "Me quedo con el gesto de Sergio León, que fue el primero en felicitarlo cuando marcó ante el Villarreal. Eso es compañerismo".