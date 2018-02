Setién multado con 1.500 euros por Competición

El técnico del Betis Quique Setién ha sido multado con 1.500 euros por el Comité de Competición, debido a las declaraciones que realizó tras el partido que enfrentaba a los de Heliópolis contra el Athletic en el último encuentro del año, según informa la web IUSPORT.

Las palabras del técnico cántabro hacían alusión al colegiado Juan Martínez Munuera, el cual fue el colegiado del encuentro y acabó expulsando a Setién, el cual fue sancionado con tres partidos.

El Comité Arbitral puso una reclamación ante Competición por lo acontecido, ya que atentaba contra la honestidad y la independencia del arbitraje.

El ex de Las Palmas se mostró indignado en sala de prensa: "la actitud que tuvo hacia nosotros que parecemos enemigos, me parece lamentable". "Ha estado más pendiente del banquillo que del desarrollo del juego. Como club hoy me he sentido absolutamente atropellado. No sé que consecuencias va a tener, pero me parece lamentable", sentenció el entrenador verdiblanco. Algo que finalmente ha tenido consecuencias.