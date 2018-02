El ostracismo de Camarasa

A finales de enero salía a la luz una posible oferta del Brighton inglés por Víctor Camarasa. El conjunto de la Premier llegaría a ofrecer unos 10 'kilos' por el ex del Levante, que finalmente se acababa quedando en Heliópolis. Desde entonces su papel en el Betis ha ido cayendo.

No ha sido el preferido de Setién para salir de la partida, pero si se desmarcaba como el primer cambio. Era el jugador número 12, que acumulaba minutos y asumía su rol con naturalidad. El buen estado de forma de Guardado y la explosión de Fabián le dejaban sin hueco en el once de muchas partidos.

Todo ello cambiaba en este 2018. Jugó en los tres primeros encuentros del año, 14 minutos frente al Sevilla, 25' ante el Leganés y solo 2' en el enfrentamiento ante el FC Barcelona, viendo como su participación iba disminuyendo.

En los partidos más recientes ha visto como su situación ha ido a peor, ya que solo ha entrado en juego en uno de los últimos cuatro encuentros. Entraba desde el banquillo frente al Villarreal para sustituir al lesionado Feddal y disputaba los 35 minutos que le restaban al encuentro. En cuanto a los enfrentamientos contra Celta, Deportivo y Real Madrid, los vio todos desde el banquillo.

Parece que la situación no mejorará, porque Camarasa no entra en el nuevo dibujo de Quique Setién, por lo que si lo mantiene, su situación no cambiará demasiado. Amat se ha asentado en el once con el 3-5-2 y su recambio natural es Javi García. Además, Fabián y Guardado parecen intocables.

Por último, el entrenador verdiblanco ya no opta por Camarasa como el recambio habitual, ya que en los últimos encuentros las permutas han sido Javi García, Tello y Sergio León.