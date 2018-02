Serra y Adán diseñan el futuro de la portería

El Betis no se detiene y, una vez cerrado el mercado invernal de fichajes, ahora toca seguir adelantando gestiones de cara a la próxima temporada. En este contexto se enmarca la cita mantenida en la mañana de ayer por Lorenzo Serra Ferrer y Antonio Adán.

El vicepresidente deportivo y el portero verdiblanco se vieron las caras en las oficinas del Benito Villamarín con la intención de conocer mutuamente cuáles son los planes de futuro de una y otra parte. La presencia en el club del meta madrileño llamó mucho la atención en un primer momento, pero, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, esta cita estaba fijada desde hace varias semanas y la facilitaba el hecho de que la plantilla bética -que el lunes y martes gozó de descanso- no volvía al trabajo hasta las 17:00 horas.

Serra Ferrer y Adán comenzaron a esbozar cómo será la portería del futuro, toda vez que el de Mejorada del Campo termina contrato el 30 junio de 2019 y su compañero Dani Giménez lo hace dentro de cuatro meses y su salida está ya cantada.

Fue sólo una primera toma de contacto. El portero, que ya se quedó sin la mejora contractual que le había prometido Macià en su día, sabe que el club está contento con él, pero a día de hoy no tienen sus planes ofrecerle una renovación. Él, por su parte, ha repetido por activa y por pasiva que quiere seguir en Heliópolis y no piensa en otra cosa que no sea cumplir el año más que tiene firmado, siempre que haya sintonía con el club.

Es decir, que todo dependerá de la ofertas que reciban el próximo verano, si bien cabe recordar que Adán ya ha rechazado varias propuestas en los últimos años.

Pau liderará el 'plan renove'

En el seno del club hay plena gratitud y admiración por la gran profesionalidad con la que está trabajando Dani Giménez; pero tiene claro que no le suplirá con otro portero que teóricamente fuese suplente. En la que sería su sexta temporada en el Betis, Adán deberá hacer frente a una mayor competencia, pues el 'plan renove' en el portal es fichar a un guardameta de presente y de futuro, perfil para el que ha sido elegido Pau López, que no va a renovar para salir del Espanyol a coste cero.

Los contactos con el catalán están bastante avanzados y datan del pasado mes de agosto. Ya entonces, Serra Ferrer y Setién pudieron hablar con el canterano perico, que hace unas semanas se habría comprometido con el club de La Palmera. Con sólo 22 años (fue subcampeón de Europa con la selección sub 21 en el torneo celebrado en Polonia en 2016) y con el aval de haber sentado a Diego López gracias a unas espectaculares actuaciones que han llamó la atención de muchos clubes de España y de otras ligas europeas, Pau López podrá competir de tú a tú con Adán.