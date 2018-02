Los tres meses de la verdad en Heliópolis

Faltan exactamente tres meses para que LaLiga 17/18 eche definitivamente el telón, en parte por la inminencia de un Mundial de Rusia que ha comprimido más si cabe el calendario. Trece semanas cruciales para el Betis, que afronta la recta final de curso desde una privilegiada posición. Sin agobios relacionados con la permanencia, dado el colchón de cinco partidos que ha conseguido, el conjunto de Setién tiene a tiro de piedra regresar a unas competiciones europeas que no saborea desde la 13/14, aunque, para ello, deberá mejorar sus prestaciones en las catorce jornadas que aún restan.

Ya a finales de abril, los repechos volverán a convertirse a priori en picos exigentes, pues, tras comparecer en el penúltimo fin de semana de abril para enfrentarse al, habrá de albergar en la Avenida de La Palmera dos duelos de rivalidad regional, el primero contra un que podría ya estar entonces desahuciado y el último ante el eterno rival.





En este mismo tramo de la primera vuelta, obviamente con los campos y ciudades cambiados, elsumó 18 puntos, merced a cinco triunfos, tres empates y seis derrotas. De repetir, quedaría con 51 puntos, un bagaje escaso para las aspiraciones europeas de un conjunto heliopolitano al que le interesa especialmente sumar muchos puntos, más allá de tener en cuenta por el momento ´goal-averages´ particulares con rivales que no se sabe si aguantarán en la pugna por las siete plazas privilegiadas hasta las postrimerías. Por ejemplo,tienen bastante ventaja, mientras que ya se han impuesto, obteniendo una buena renta por ahora los de La Palmera con el, tras el 3-5 en el. Sin embargo, los emparejamientos conSociedad,se encuentran más en el aire, dados los empates registrados.

La lógica

Hasta la fecha, alle ha ido mejor contra los oponentes que ahora le preceden en la tabla que frente a los diez que le suceden. En concreto, su balance ante los de arriba es de tres triunfos (Vs.), dos empates (Vs.) y seis derrotas (Vs-dos-,), mientras que venció siete veces (a-dos veces- y), igualando con lay cayendo en cuatro ocasiones (Vs.).



Con este promedio no iría a Europa

Con 33 puntos en 24 jornadas, el Betis promedia unos escasos 1,375 por partido, que, proyectados en las catorce entregas que restan de campeonato, suponen unas décimas más de 52 puntos si el conjunto verdiblanco mantiene su línea del curso. Con ese hipotético listón, a los de Quique Setién les daría de sobra para salvarse con holgura, aunque sus aspiraciones europeas se darían de bruces con la realidad. Y es que nunca con Ligas de tres puntos bastaron esas 52 unidades para entrar directamente en competiciones europeas. Fueron las que necesitó el Sevilla en la 15/16 para entrar como séptimo, aunque el eterno rival aprovechó la vía de ser finalista de la Copa del Rey, que perdió contra el Barça.