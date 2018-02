El Betis descarta fichar por Feddal

El Betis, que tenía hasta este viernes para decidir si daba la baja federativa al lesionado Zou Feddal para buscar un refuerzo, ha decidido finalmente no darle la baja al marroquí y, por ende, acabar lo que resta de temporada sin hacerse con ningún refuerzo.

Durante semanas, Serra Ferrer y Quique Setién han estado estudiando el mercado de jugadores libres (la opción de Alex Song, tanteada por el club, no convencía al cántabro), aunque, realmente, el único jugador de consenso era un Marcos Llorente a quien no dejaba salir el Real Madrid.

Desde el club heliopolitano se transmite a esta redacción que no fichar no es más que una muestra de confianza tanto en la actual plantilla como en el propio Feddal, a quien no se le quiere dejar sin ficha pese a que no podrá reaparecer ya hasta la próxima temporada.