Campbell: "Me gustaría ir convocado, me pondría muy contento"

Campbell: "Me gustaría ir convocado, me pondría muy contento"

Joel Campbell ha concedido una entrevista a Radio Marca en la que ha explicado que se encuentra ya listo para jugar y que le gustaría entrar en la convocatoria contra el Levante, algo que tendrá que decidir Quique Setién. "Llevo bastante tiempo sin jugar y hay que ir paso a paso. Me gustaría ir convocado, me haría muy contento. Quiero seguir trabajando para ayudar al equipo en estos meses", ha señalado el tico.

Campbell lleva unos días entrenándose con el grupo y pronto volverá a las citaciones del cántabro, que tiene mucho para elegir arriba. "Me encuentro bien, entrenándome bien, contento por regresar junto a los compañeros. Ya es decisión del entrenador, estoy a su disposición. Estoy entrenando igual que los compañeros, dependerá del entrenador, de cómo me vea en los entrenamientos", ha subrayado.

Al internacional costarricense le han preguntado por su deseo de seguir en la entidad más allá del periodo de cesión. "He podido disfrutar de diferentes ligas, de ligas de gran nivel, eso no me ha disgustado. Al final lo que a uno se le quedan son los recuerdos. Me gustaría quedarme aquí muchos años pero eso depende de lo que demuestre. El fútbol es presente, si hago unos buenos dos meses la gente se queda con eso último. Quedan tres meses y tengo que dar el máximo, tengo calidad para estar aquí", ha destacado.

Este año toca Mundial y Costa Rica está clasificada. El atacante espera estar listo para la cita: "No me siento ni más ni menos que nadie, voy a trabajar fuerte para ganarme mi lugar. Yo hago lo que está en mis manos, que es entregarme y trabajar al máximo".

Durante la ausencia de Campbell ha surgido un nuevo jugador de la cantera bética que aumenta la competencia arriba como es Loren. Para Campbell, es una buena noticia: "Es bueno para el club y los futbolistas esta competencia, hace mejores a los titulares, a los suplentes. Siempre es bueno que salgan jugadores de la cantera, a la afición le gusta verlos. Todos les estamos ayudando y si están jugando es porque se lo merecen".